26 yaşından küçükseniz bu kampanya size göre! Tüm paranızı tek tıkla geri alabilirsiniz: Yarı yarıya ödeme kampanyası başladı!







GENÇLERE NAKİT ÖDEMESİ







Nakit ihtiyacı olan genç vatandaşlar için o banka bir ilke imza atıyor. Peki ödeme şartları nedir? Kimler başvuru yapabilir? Başvuru nasıl yapılır? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Akbank tarafından yapılan duyuruya göre 18-26 yaş aralığında olan vatandaşlar için oyun harcaması kampanyası başlatıldı. Kampanya 31 Mart tarihine kadar geçerli olacak ve oyun harcaması yapan gençlere yüzde 50 harcama iadesi yapılacak. Kampanyadan sadece belirlenen yaş aralığındaki ve Üniversiteli Akbank programı kapsamındaki müşteriler faydalanabilecek. Üniversiteli Akbank programı katılımları Akbank Mobil uygulaması üzerinden Üniversiteli Akbanklı'ya Katıl butonunu seçerek ya da internet bankacılığından başvuru formu doldurarak sağlanabiliyor.Kampanyadan faydalanmak için Steam ve Epic Games platformlarından Akbank kart ile yapılan harcamalarda yüzde 50'si en fazla 50 TL olmak üzere iade edilecek. Akbank Bireysel Axess, Wings, Axess Öğrenci Kartı, Akbank Banka kartları, ek kartlar ile yapılan harcamalar geçerli olacak. Ticari kart, Bank'O Card Axess ve uygulamaların mağazasından yapılacak harcamalar kampanyaya dahil değildir. Bir müşteri ancak bir kere kampanyadan faydalanabilecek. Chip-para kullanarak yapılan alışverişler kampanyaya dahil edilmeyecek. İade tutarları 1-15 Nisan tarihleri arasında karta yansıyacak. İptal ve iade işlemi yapılırsa tutar iade alınacak, eğer tutar harcanmışsa tutar borç olarak yansıyacaktır. Kampanya kapsamında alışveriş yapılacak platformlar ile ilgili yapılacak değişikliklerin sorumluluğu Akbank üzerinde değildir. Akbank kampanya sürecinde kampanyayı değiştirme, durdurma hakkını saklı tutmaktadır.