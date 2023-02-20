









GAZİ ÜNİVERSİTESİ'NE KPSS'Lİ KPSS'SİZ PERSONEL ALIM İLANI YAYINLANDI







27 ilde büyük personel alımı! İşsiz kimse kalmayacak: KPSS'li KPSS'siz başvurular açıldı. İş arayanlara müjde. O kurum personel alacak. Gazi Üniversitesi personel alımı başladı. Resmi Gazetede yayınlanan ilana göre üniversite bünyesine çalıştırılmak üzere sözleşmeli personel alacak. 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna göre alımlar gerçekleştirilecek. Devlet memurları kanunu kapsamında alımların gerçekleşeceği ilana ilişkin detaylar ise haberimizde... İşte detaylar...Gazi Üniversitesi'ne en az 60 KPSS puanıyla alımlar gerçekleştirilecek. Taban puan esasına göre yapılacak alımlara ilişkin diğer detaylar ise şöyle: Lise mezunu olarak yapılacak alımlarda: Beş Teknisyen, Bir Hemşire, 172 Destek Personeli alınacak.Önlisans mezunu olarak yapılacak alımlar: Otuz kişi Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Beş Tekniker, 32 Sağlık Teknikeri, 19 Büro Personeli alımı gerçekleştirilecek. Lisans mezunu olarak da yapılacak alımlarda: 1 Sağlık Fizikçi, iki Psikolog, 12 kişi Hemşire, 2 kişi Fizyoterapist, 2 kişi Teknik Hizmet Personeli, 2 kişi Büro Personel elemanı, bir kişi Biyolog, üç Eczacı alınacak. Eczası alımında kpss şartı aranmayacak. Yapılacak alımlarda mülakat olmayacak. KPSS puanlarının temel alınacağı alımlarda en yüksek puandan en düşük puana göre bir değerlendirme yapılacak. İstenilen nitelikleri karşılaması halinde de adayların işe alımları gerçekleştirilecek. İşe alımda diğer memuriyete alımlarda geçerli şartlar aranacak. T.C vatandaşlığı, kamu haklarından yasaklı olmamak, istenilen nitelikte diploma sahibi olmak, güvenlik araştırmasından olumlu geçmek.