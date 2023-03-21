27 Mart için karar alındı: Deprem bölgesindeki 4 ilde eğitim kademeli başlatılıyor!













Milli Eğitim Bakanı Özer, 6 Şubat günü meydana gelen depremlerin ardından büyük yıkıma uğrayan şehirlerde ara verilen eğitim sürecine ilişkin önemli kararların alındığını açıkladı. Bakan Özer, bakanlık tarafından alınan kararları AFAD Koordinasyon Merkezi'nde Hatay'daki genel duruma ilişkin sunum ve değerlendirme toplantısının ardından açıklamalar yaparak bildirdi. Kahramanmaraş ve Adıyaman'ın yanı sıra Malatya ve Hatay'ın depremde yıkıma uğrayan birçok ilçesinde 27 Mart tarihi itibariyle kademeli bir şekilde derslerin başlayacağını bildirdi. Bakan Özer, konuya ilişkin açıklamalarında şunları söyledi:"27 Mart'ta Hatay'da başlatılması planlanan eğitim süreçlerini ilçe yetkililerimiz ile birlikte değerlendirdik. Depremden etkilenen illerde yalnızca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan sağlam rapor almış okullarda eğitim vereceğiz. Kapsamlı istişarelerin ardından 4 ilde kademeli bir şekilde eğitim başlatılacak. Malatya'nın Arapgir, Arguvan ve Kale ilçelerinin yanı sıra Pütürge, Yazıhan, Darende ile Hekimhan ilçelerinde eğitim süreci de başlatılacaktır. Adıyaman'ın Kahta, Gerger ve Sincik ilçesiyle Samsat ilçesinde de eğitim öğretim 27 Mart günü başlıyor. Ayrıca Kahramanmaraş'ın Andırın ve Ekinözü ilçeleriyle birlikte Hatay'ın Yayladağ, Altınözü ve Erzin ilçelerinin yanı sıra Reyhanlı, Payas, Dörtyol ilçelerinde de eğitim süreci 27 Mart Pazartesi günü başlıyor."