YAŞAM
09 Eylül 2022 - 12:11

27 yaşındaki genç kendini şeytan ilan etti! 400 bin TL harcadı resmen şeytan oldu! Bu halini görenler korktu

Son dönemlerde sürekli birine benzemek adına çalışmalar yapanların sayısı artışa geçti. Barbie'ye benzemek için yüz binlerce dolar harcama yapan genç kızın ardından da şimdi şeytana benzemek için çalışmalar yapılmaya başlandı. 27 yaşındaki genç şeytana benzemek adına 400 bin TL harcama yaparak kendini simsiyah yaptı. İşte, o çok konuşulan görüntüler haberimizde yer almaktadır

YAŞAM
09 Eylül 2022 - 12:11
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27 yaşındaki genç kendini şeytan ilan etti! 400 bin TL harcadı resmen şeytan oldu! Bu halini görenler korktu


Kendini Londra Şeytanı olarak adlandıran 27 yaşındaki Muratori vücuduna yaptığı dövmeler ve modifikasyonlar ile dikkat çekmeye devam ediyor. Halk tarafından olumsuz karşılanan bu durum üzerine önyargıların kırılması gerektiği belirtildi. İşte, şeytana benzemek adına yapılan çalışmalar ve o görüntüler haberimizde

Tepkiler büyümeye devam ediyor

Muratori yaptığı açıklamalarda, sevdiği için yaptığı şeyler yüzünden insanlar tarafından tepki almasını doğru ve mantıklı bulmuyor. Bunun yanı sıra, sokakta fark edildiğinde kötü tepkiler aldığını, insanların onu kabul edemediğini dile getirmekten çekinmiyor. Zamanını şeytana benzetmek için harcayan Muratori, kendini dövme bağımlısı olarak ifade ederken 27 yaşındaki genç bunun adeta bir vücut sanatı olduğunu belirtti.



Şeytana benzedi

Kendini şeytana benzetti

Kendini şeytana benzetmek için uğraş verdiğini dile getiren Muratori, gözlerini siyaha boyayarak kendini simsiyaha ilan etti. Bununla beraber ise kulaklarını sivrilterek kendini şeytan tiplemesi olarak ilan etti. Kötü tepkiler yaşansa da bunları umursamayan genç kendini şeytana benzetmek adına her şeyi yapmaya razı olduğunu ifade etti.

Mattia vücuduna iki boynuz, kulaklarını sivriltme, kulak memelerini genişletme, yüzüne dövmeler, vücudunda yarık açma, kolları ve üst bölgeyi tamamen dövmeyle kapatma işlemlerini yapması üzerine hala bu hobilerinden vazgeçmiş değildir. İlk dövmesini 18 yaşında İtalyan genç 27 yaşında bu dövmelerine karşılık olarak olumlu dönüşler alması üzerine bunun yanı sıra da olumsuz eleştirilere kulak asmadığını belirtti.

Fransız şeytanı

Guıness rekorlar programını izledikten sonra karar verdi

Guiness Rekorlar Kitabı Programı'nda Maria Jos Cristerna'yı izledikten sonra vücut modifikasyonu yapmaya karar veren Mattia, bu zamana kadar sayısız dövme ve pirceng yaptırmaya devam etmektedir.

EDİTOR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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