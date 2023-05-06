27 yıllık büyük aşk bitti! Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan boşanıyor..













DURUŞMA TARİHİ BELLİ OLDU

27 yıl önce dünya evine giren Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ, evliliklerinin sorunlu olduğunu iddia ettikten sonra boşanma kararı aldı.Daha önce yaptığı bir açıklamayla evliliğinin zor durumda olduğunu doğrulayan Onan, bugün kötü haberi vermek için yeni bir paylaşım yaptı.Arzum Onan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 30 yıldır ‘psikolojik şiddet’ olarak değil ama her zaman yanında olan ve kendisine destek olan kişiliği böyle bir iftiranın malzemesi olmayı hak etmediği yönünde ifadeler kullandı.Duruşmanın 29 Mayıs'ta yapılacağını anlatan Arzum Onan, tüm ilişkilerin yaşadığı/yaşayabileceği tükenmişliği yaşadığını açıkladı. Mehmet Aslantuğ ile arasındaki sevgi ve saygının değişmediğine dikkat çekti. Arzum Onan'ın paylaşımı şöyle: