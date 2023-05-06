MAGAZİN
06 Mayıs 2023 - 14:20

27 yıllık büyük aşk bitti! Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan boşanıyor..

Sanat dünyasının model çiftlerinden birisi olarak gösterilen Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'dan üzücü bir haber geldi. Bir süredir boşanacakları yönünde haklarında haberler çıkan ünlü çift, nihayet ilk açıklamalarını yaptı.

MAGAZİN
06 Mayıs 2023 - 14:20
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27 yıllık büyük aşk bitti! Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan boşanıyor..


27 yıl önce dünya evine giren Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ, evliliklerinin sorunlu olduğunu iddia ettikten sonra boşanma kararı aldı. 

Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan boşanıyor



Daha önce yaptığı bir açıklamayla evliliğinin zor durumda olduğunu doğrulayan Onan, bugün kötü haberi vermek için yeni bir paylaşım yaptı.

Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan boşanıyor

Arzum Onan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 30 yıldır ‘psikolojik şiddet’ olarak değil ama her zaman yanında olan ve kendisine destek olan kişiliği böyle bir iftiranın malzemesi olmayı hak etmediği yönünde ifadeler kullandı.

Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan boşanıyor

DURUŞMA TARİHİ BELLİ OLDU

Duruşmanın 29 Mayıs'ta yapılacağını anlatan Arzum Onan, tüm ilişkilerin yaşadığı/yaşayabileceği tükenmişliği yaşadığını açıkladı. Mehmet Aslantuğ ile arasındaki sevgi ve saygının değişmediğine dikkat çekti. Arzum Onan'ın paylaşımı şöyle:

Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan boşanıyor

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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