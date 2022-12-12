27 yıllık manken Gizem Özdilli sıfır makyaj görüntülendi: Emekli olmaya niyetim yok!







""EMEKLİ OLMAYA HİÇ NİYETİM YOK"







Ünlü manken ve model Gizem Özdilli, önceki gün Nişantaşı'nda gazetecilere yakalandı. Yüzünde sıfır makyajla Nişantaşı sokaklarında dolaşan Özdilli'nin dudağındaki uçuk yarası dikkatlerden kaçmadı. Özdilli, "Uçuk oldu. Birkaç gün önce yoktu" diye konuştu.27 yıl boyunca hem mankenlik hem de modellik yaptığını belirten Gizem Özdilli, kendisine ve sağlığına çok iyi baktığını vurgulayarak sağlık olduğu süreç içerisinde çalışmaya devam edeceğini söyledi. Emekli olmaya hiç niyetinin olmadığını belirten tecrübeli manken işini çok sevdiğini de vurguladı.Aşk hayatı sorulan Gizem Özdilli, hayatında kimsenin olmadığının ifade etti. Hayatı boyunca toplam iki kez evlilik teklifi aldığını itiraf eden Özdilli, " Bu saatten sonra da olmaz, kim ne yapacak beni" dedi.