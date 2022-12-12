MAGAZİN
12 Aralık 2022 - 16:12

27 yıllık manken Gizem Özdilli sıfır makyaj görüntülendi: Emekli olmaya niyetim yok!

27 yıldır podyumlarda olan Gizem Özdilli, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Yılların eskitemediği manken Özdilli, kendisine çok iyi baktığını belirterek emekli olmaya hiç niyetini olmadığını söyledi. Kameraların karşısına sıfır makyaj ile çıkan güzle mankenin dudağındaki uçuğun ise bir kaç gündür kendisini rahatsız ettiği anlaşıldı.

MAGAZİN
12 Aralık 2022 - 16:12
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
27 yıllık manken Gizem Özdilli sıfır makyaj görüntülendi: Emekli olmaya niyetim yok!


Ünlü manken ve model Gizem Özdilli, önceki gün Nişantaşı'nda gazetecilere yakalandı. Yüzünde sıfır makyajla Nişantaşı sokaklarında dolaşan Özdilli'nin dudağındaki uçuk yarası dikkatlerden kaçmadı. Özdilli, "Uçuk oldu. Birkaç gün önce yoktu" diye konuştu.

Gizem Özdilli

""EMEKLİ OLMAYA HİÇ NİYETİM YOK"



27 yıl boyunca hem mankenlik hem de modellik yaptığını belirten Gizem Özdilli, kendisine ve sağlığına çok iyi baktığını vurgulayarak sağlık olduğu süreç içerisinde çalışmaya devam edeceğini söyledi. Emekli olmaya hiç niyetinin olmadığını belirten tecrübeli manken işini çok sevdiğini de vurguladı.

Gizem Özdilli

Aşk hayatı sorulan Gizem Özdilli, hayatında kimsenin olmadığının ifade etti. Hayatı boyunca toplam iki kez evlilik teklifi aldığını itiraf eden Özdilli, " Bu saatten sonra da olmaz, kim ne yapacak beni" dedi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
Son Haberler
Eski Bakan’dan üzücü haber geldi! Burhan Cahit Bayar 87 yaşında hayatını kaybetti
Eski Bakan’dan üzücü haber geldi! Burhan Cahit Bayar 87 yaşında...
Saba Lobjanidze'den Teknik Direktör Volkan Demirel'e büyük övgü
Saba Lobjanidze'den Teknik Direktör Volkan Demirel'e büyük övgü
Yeni yıldan önce büyük yenilik! Esnaf ve sanatkar kredilerinde faiz oranları değişti
Yeni yıldan önce büyük yenilik! Esnaf ve sanatkar kredilerinde faiz...
Dünya Kupası'nda hezimet yaşayan Brezilya gözünü Jorge Jesus'a dikti!
Dünya Kupası'nda hezimet yaşayan Brezilya gözünü Jorge Jesus'a dikti!
Son dakika: Düzce'de yaşanan deprem sonrasında Kandilli Rasathanesi 12 Aralık deprem listesini yayınladı!
Son dakika: Düzce'de yaşanan deprem sonrasında Kandilli Rasathanesi...
Emeklilere yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? Bayram ikramiyeleri ne kadar ödenecek? 2023 ikramiye ödemeleri
Emeklilere yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? Bayram ikramiyeleri ne...
6 yıllık cinsel perhizini bozan Drew Barrymore'den şaşırtan itiraf!
6 yıllık cinsel perhizini bozan Drew Barrymore'den şaşırtan itiraf!
﻿Düzce'de yaşanan deprem sonrasında artçıların devam etmesi vatandaşları korkuttu! Kandilli Rasathanesinden açıklamalar sürüyor!
﻿Düzce'de yaşanan deprem sonrasında artçıların devam etmesi vatandaşları...
Fatih Karagümrük'ten ayrılan Caner Erkin Beşiktaş'a geri dönebilir
Fatih Karagümrük'ten ayrılan Caner Erkin Beşiktaş'a geri dönebilir
Kampanyalar peş peşe açıklandı! PTT ve Kamu Bankaları harekete geçti: Başvuran herkese anında nakit ödeme!
Kampanyalar peş peşe açıklandı! PTT ve Kamu Bankaları harekete geçti:...
2 milyondan fazla indirilmiş! Telefonunuzda yüklüyse hemen silin, tehditlerin kurbanı olmayın!
2 milyondan fazla indirilmiş! Telefonunuzda yüklüyse hemen silin, tehditlerin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Düşük faiz enflasyonu düşürecek!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Düşük faiz enflasyonu...
Ekrem İmamoğlu'ndan 'ama'lı adaylık yanıtı: CHP'lilerin adayı Kılıçdaroğlu'dur ama karar 6'lı masanın!
Ekrem İmamoğlu'ndan 'ama'lı adaylık yanıtı: CHP'lilerin adayı Kılıçdaroğlu'dur...
﻿Aleyna Tilki açtı ağzını yumdu gözünü! Herkesi dava edeceğini söyleyen Tilki ateş püskürdü
﻿Aleyna Tilki açtı ağzını yumdu gözünü! Herkesi dava edeceğini...
Burnley Beşiktaşlı Wout Weghorst'u geri mi çağıracak? Vincent Kompany geri çağırma maddesi olup olmadığını resmen açıkladı
Burnley Beşiktaşlı Wout Weghorst'u geri mi çağıracak? Vincent Kompany...