GÜNDEM
28 Ekim 2022 - 15:43

28-29 Ekim'de EFT, havale, FAST işlemi yapılır mı? 29 Ekim'de gönderilen para ne zaman hesaba geçer?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bankalar resmi tatile girdi. 28-29 Ekim'de EFT, FAST, havale işlemi yapılır mı, 29 Ekim'de gönderilen para ne zaman hesaba geçer gibi soruların yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

GÜNDEM
28 Ekim 2022 - 15:43
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28-29 Ekim'de EFT, havale, FAST işlemi yapılır mı? 29 Ekim'de gönderilen para ne zaman hesaba geçer?


Cumhuriyet Bayramı’nın 100.yıl arifesi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 29 Ekim Cumartesi günü Cumhuriyetimizin 99. Yıldönümü kutlanacak. Bayram kutlamaları için heyecan sürerken Resmi Gazete’de yer alan bilgiye göre 28 ekim öğleden sonra resmi tatilin başladığı duyurulmuştu. Bankalar 28 Ekim günü saat 13.00’a kadar mesai yaptı. Yarım gün mesai yapan bankalarda işlemi olan vatandaşlar ise işlemleri için internet bankacılığını kullanacak ya da ilk iş günü olan Pazartesi gününü bekleyecekler.

İnternet üzerinden birine para göndermek isteyen ya da kendisine para gönderilecek olan kişiler 29 Ekim’de FAST, havale, EFT yapılıyor mu araştırıyor. İşte çok merak edilen sorunun yanıtı.

29 Ekim’de EFT, FAST, havale yapılır mı?



Bankacılık işlemleri resmi tatiller nedeniyle fiziki olarak ara veriyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın da resmi tatil olması sebebiyle para gönderecek olanlar ya da hesabına para bekleyenler işlemleri yapıp yapamayacakları konusunda kara kara düşünüyor.

Günümüzde bankalardan ve banka ATM’lerinden yapılan ödemeler, para transferi gibi işlemler internet bankacılığı sayesinde kolayca yapılabilmektedir. Bu işlemler bankaya gitmeye gerek kalmadan dakikalar içerisinde cep telefonundan halledilebiliyor.

28-29 Ekim’de para gönderilir mi, para ne zaman hesaba geçer?

Bankaların 28 Ekim saat 13.00 itibariyle mesailerini sonlandırması nedeniyle, bu saatten sonra yapılacak EFT ve havale işlemleri 31 Ekim Pazartesi günü hesaba geçmektedir. Diğer bankalara kayıtlı hesaplar arasında para transferlerinin 7 gün 24 saat yapılmasına olanak tanıyan FAST sistemi ise resmi tatillerde, dolayısıyla 29 Ekim’de de kullanılabilmektedir.

Vatandaşların farklı hesaplara yapacakları EFT ve havale işlemlerinde gönderdikleri ye da alacakları para 31 Ekim Pazartesi günü hesaplarına geçecek. Ancak farklı bankalara kayıtlı hesaplar arasında yapacakları para transferi ise aynı gün içinde hesaplara geçecektir.

29 Ekim’de mobil bankacılık işlemi yapılır mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda bankaların resmi tatilde olması internet bankacılığı ve mobil bankacılığı etkilemiyor. Vatandaşlar mobil bankacılık üzerinde bulunan işlemlerini 29 Ekim’de de kolaylıkla yapabilecekler. Ancak yukarıda da belirtildiği gibi yalnızca EFT ve havale işlemleri bir sonraki iş gününde hesaplara aktarılıyor.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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