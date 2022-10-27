GÜNDEM
27 Ekim 2022 - 11:00

28-29 Ekim otobüs, metro, tramvay, metrobüs, tren ücretsiz mi? Ankara, İstanbul, İzmir

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde 28-29 Ekim Cuma cumartesi toplu taşıma ücretsiz mi araştırılıyor. İşte detaylar.

GÜNDEM
27 Ekim 2022 - 11:00
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28-29 Ekim otobüs, metro, tramvay, metrobüs, tren ücretsiz mi? Ankara, İstanbul, İzmir


29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde birçok vatandaş toplu taşıma tarifesinin nasıl işleyeceğini merak ediyor. Genellikle başta büyükşehirler olmak üzere birçok ilde resmi tatillerde toplu taşıma ücretsiz oluyor. 28 Ekim Cuma gününün de yarım gün olması ile araştırmalar daha da hızlandı. Peki 28-29 Ekim günü otobüs, metro, tramvay, metrobüs ücretsiz mi? İşte ayrıntılar.

28-29 Ekim’de otobüs, metro, metrobüs, tramvay, tren ücretsiz mi 2022?

Cumhuriyetimizin 100.yıl arifesi öncesinde 28 Ekim günü yarım gün mesai yapılacağı ve yarım gün eğitim verileceği açıklandı. Bu açıklamanın ardından birçok kişi 28 Ekim ve 29 Ekim tarihlerinde toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmadığını araştırmaya koyuldu.



Cumhuriyet Bayramı’ndan bir gün önce olan 28 Ekim günü kamu kurum ve kuruluşları ile okullar yarım gün çalışacak. Ancak 28 Ekim günü için ulaşımın ücretsiz olup olmadığına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Önceki yıllara bakıldığında 28 Ekim günlerinde toplu taşımanın ücretsiz olmadığı biliniyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda her yıl birçok ilde toplu taşıma ücretsiz olarak hizmet veriyor. Bu yıl da 29 Ekim’de otobüs, metro, metrobüs gibi toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vermesi bekleniyor.

Ankara EGO Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, EGO otobüsleri, Metro ve ANKARAY’ın Cumhuriyet Bayramı’mızın 99.yılı olan 29 Ekim 2022 Cumartesi günü tüm vatandaşlara ücretsiz hizmet vereceği duyuruldu. Bu açıklama ile Ankara’da 29 Ekim’de vatandaşların toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanacağı netleşmiş oldu.

İstanbul, İzmir ve diğer şehirlerden ise henüz ücretsiz toplu taşıma kararına ilişkin bir bilgi yayınlanmadı. Ancak bu illerde de 29 Ekim günü toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vermesi bekleniyor.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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