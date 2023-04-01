28. dönemde ünlü geçidi var! O ünlüler milletvekili aday adayı oldu: İşte siyasete atılan ünlü isimler!













Seçime yaklaşırken, milletvekili aday adayları arasında ünlü isimler de yer almaya başladı. İbrahim Tatlıses, Candan Erçetin, Onur Akın, Faik Öztürk ve Mehmet Aslantuğ gibi tanınmış kişiler, farklı siyasi partilerden milletvekilliği aday adaylığı için başvuruda bulundular. Bu ünlü isimler, kariyerleri ve tanınırlıkları ile birlikte siyasi arenada da farklılık yaratıyorlar. 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde, siyasi partilerin aday adaylığı başvuruları devam ediyor ve ünlü isimlerin katılımı da bu yarışın daha eşsiz hale gelmesine sebep oluyor.14 Mayıs'ta yapılacak olan milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken, aday adayları kampanyalarına devam ediyorlar. Siyasete atılmaya karar veren ünlü isimler arasında politik kimliklerini açıkça belli edenler de var. Bu ünlü isimler, farklı partilerden milletvekilliği aday adaylığına başvurarak sürpriz bir hamle yapmışlardır. Siyasette yer alacakları açıklanan isimler arasında umulmadık isimler de bulunuyor. Hangi ünlü isimlerin hangi partilerden aday olduğu merak konusu olurken, seçmenlerin dikkatle takip ettikleri gelişmeler arasında yer alıyor. Bu heyecanlı süreçte, siyasi partiler ve aday adayları arasında yaşanan gelişmeler de tüm merak edilenler arasında yer alıyor.Seçim çalışmalarının hız kazandığı bu günlerde, sanat dünyasının tanınmış yüzleri de siyaset arenasına çıkmaya hazırlanıyorlar. Siyasi partilerin aday belirleme sürecinde, futbol dünyasından ve özellikle de sanat dünyasından birçok tanıdık isim milletvekili adaylığı için başvuruda bulundu.Ünlü sanatçılar, tanınmışlıkları ve toplumsal etkileri ile birlikte siyasi arenada da farklı bir renk katıyorlar. Aday olan isimler arasında tüm Türkiye'nin yakından tanıdığı birçok kişi bulunuyor ve seçmenlerin dikkatle takip ettiği gelişmeler arasında yer alıyor. Siyasi partilerin seçim kampanyaları ile birlikte, ünlü sanatçıların adaylık açıklamaları da Türkiye gündemini belirliyor.Seçimlere az bir süre kala siyasi partiler milletvekili adaylarını belirlemek için çalışmalarına hız verirken, sanat dünyasından tanınmış isimler de siyasi arenada yerlerini almaya hazırlanıyorlar. Candan Erçetin, Cumhuriyet Halk Partisi'nden adaylığını açıklarken, Pelin Batu İyi Parti'ye, Kerem Fırtına Yeşil Sol Parti'ye, Davut Güloğlu Yeniden Refah Partisi'ne, Faik Öztürk İyi Parti'ye, Onur Akın Cumhuriyet Halk Partisi'ne aday oldu. Futbolcu Gökhan Zan İyi Parti, İbrahim Tatlıses AK Parti ve oyuncu Mehmet Aslantuğ da Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili adaylıkları için başvuruda bulundular. Bu tanınmış isimlerin adaylık açıklamaları, seçim kampanyaları ve Türkiye gündemi için önemli bir yer tutuyor.