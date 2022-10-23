28 Ekim cuma PTT, banka, noter, eczane, sağlık ocakları açık mı? 28 Ekim okullar yarım gün mü?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramına kısa bir süre kala internette en çok araştırılan konulardan biri 28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim tatil mi soruları oluyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl Cumartesi gününe denk geliyor.
28 Ekim yarım gün mü, tatil mi?
Cumhuriyetin ilan edildiği gün olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na sayılı günler kaldı. 2022 yılında 29 Ekim günü cumartesiye, 28 Ekim ise cuma gününe denk geliyor. 29 Ekim resmi tatiller takviminde resmi tatildir ve 29 Ekim günü tüm Türkiye'deki kamu kurum ve kuruluşları ile okullar kapalıdır. Ancak bu yıl Cumartesi gününe denk gelmesi sebebiyle 28 Ekim'in yarım gün olup olmadığı merak ediliyor. 28 Ekim günü yarım gün mesai yapılacak, okullar yarım gün eğitim verecek. 28 Ekim Cuma günü öğleden sonra kamu kurum ve kuruluşları ile okullar kapalı olacak ve 29 Ekim tatili başlayacak. Böylelikle hafta sonu tatili ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili birleşerek 2.5 gün tatil yapılacak. Cumhuriyetimizin ilan edilişinin 99. yılı tüm Türkiye'de çeşitli törenlerle kutlanacak. Anıtkabir'de Atatürk'ü ziyaretle başlayan etkinlikler okullarda, meydanlarda 7'den 70'e herkesin katılımıyla gerçekleştirilecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda okullar tatil olacak. Ancak okullardaki Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri devam edecek.