28 kaçak göçmen Van polis ekiplerinin operasyonu ile yakalandı

Van'da gerçekleşen operasyonda edinilen bilgilere göre polis ekiplerinin ‘Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti' yapan şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmaları son hız devam ederken çok sayıda göçmen yakalanıyor. Düzensiz göçmenlere karşı yapılan operasyonlarda ilçenin Hacıbekir Mahallesi'ndeki bir evde düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.
Bu haber üzerine harekete geçen ve Özel Harekat polisinin de destek verdiği operasyonda, 28 düzensiz göçmen saklandıkları yerde yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürülürken, ev sahibi şüpheli ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Bu haber üzerine harekete geçen ve Özel Harekat polisinin de destek verdiği operasyonda, 28 düzensiz göçmen saklandıkları yerde yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürülürken, ev sahibi şüpheli ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.