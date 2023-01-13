28 Kasım 2022 tarihi öncesi işe girenlere kadro hakkı! Sözleşmelilere kadro düzenlemesi Meclis'e geldi: Yüz binlerce kişinin beklediği teklif için son 1 hafta..







28 KASIM 2022 TARİHİ ÖNCESİ İŞE BAŞLAYANLAR İSTİHDAM EDİLECEK











“ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA YASALAŞACAK"

Sözleşmeli personel alımına ilişkin hazırlanan yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'na sunuldu. AK Parti Grup Başkan Yardımcısı Mustafa Elitaş, kadro düzenlemelerine ilişkin sözleşmeli çalışanlara yönelik açıklama yaptı. AK Parti Milletvekili Elitaş, 28 Kasım 2022 tarihi öncesinde işe başlamış olanların kadroya alınacağını söyledi. Kanun teklifinin TBMM Başkanı'na sunulduğunu ve önümüzdeki hafta içerisinde kanun teklifinin onaylanmasının planladıklarını aktaran Mustafa Elitaş, “Belediye kadrolarını 3+1 modeline getirdik." diye konuştu.AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, kamu kurumlarında çalışan sözleşmelilere getirilecek olan kadro düzenlemesi hakkında hazırlanan yasa tasarısının TBMM Başkanlığı'na sunulduğunu söyledi. Elitaş, 28 Kasım 2022 öncesinde işe başlayan ve sözleşmeli personel olarak çalışanların istihdam edileceğini söyledi.Mustafa Elitaş, konuşmasının devamında belediyelerde çalışan girişimciler 3 yıl şartı aranmaksızın transfer edileceğini velirterek toplamda 458 bin 615 sözleşmeli işçiye istihdam sağlanacağını kaydetti.Elitaş, “Sözleşmeli işçi alımına ilişkin yasa tasarısını Cumhur İttifakı ortaklarımız MHP ve Mustafa Destici'nin imzalarıyla Meclis Başkanı'na sunduk” diye konuştu. Sanatçılarla ilgili bir düzenleme daha olduğunu hatırlatan Elitaş, “Kültür ve Turizm Bakanımız Opera ve Bale Tiyatrosu ile ilgili konuşurken Onlar da listede olacak. Bundan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ilgili komisyonlara intikal edecek. Önümüzdeki hafta içinde tasarıyı yasalaştırmayı umuyoruz" ifadelerini kullandı. Elitaş, ayrıca “Uzman çavuşlarla ilgili kanun var. Bu kanuna göre uzman çavuşlar, çalıştıkları kurumun gerekli görmesi halinde belli bir yıl görev yaptıktan sonra memur olabilirler. Bu hak devam edecek” dedi.