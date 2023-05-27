28 Mayıs seçimleri için YSK'nın yasakları devreye alındı













SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI

Türkiye, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy vermek adına yarın yeniden sandık başına gidecek. Oylama yarın saat 08.00'de başlayacak ve 17.00'de sona erecek. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci oylamasına katılan adayların siyasi propaganda özgürlüğü saat 18.00'de sona eriyor. Seçim günü saat 18.00'e kadar radyo ve gazetelerde seçim ve seçim sonuçlarına ilişkin haber, tahmin ve yorumlar yayınlanmayacak, 18.00 ile 21.00'e kadar YSK tarafından sadece yeni seçime ilişkin bilgi ve basın duyuruları yayınlanacak.Seçimin yapılacağı gün saat 21:00'den sonra tüm yayınlar serbest olacaktır. YSK gerekli görmesi halinde yayın yasağını yarın saat 21.00'e kadar kaldırabilecek. Seçim günü basında seçimler ve sonuçları hakkında tahmin ve yorum yapmak saat 18.00'e kadar yasaklanacak.Oy kullanma yasağı yarın sabah 06:00'dan itibaren yürürlüğe girecek. Yasaklar saat 00:00'da gece yarısına kadar sona erecek. YSK'nın aldığı karara göre, seçim günü saat 06.00'dan sabah 00.00'a kadar alkollü içecek satışı yapılmayacak, halka açık yerlerde alkollü içkilerin verilmesi ve içilmesi yasaklanacak. Oy kullanma süresi boyunca eğlence yerleri kapalı kalacak ve eğlence yeri olan restoranlarda sadece yemek yenebilecektir. Güvenlik ve düzeni sağlamakla yükümlü olanlar dışında hiç kimsenin silaha sarılmasına izin verilmeyecektir. Oy kullanma yasağı ve belirli kurallara uyulması kaydıyla oy kullanma günü saat 18.00'den sonra nikah kıyılabilir.