GÜNDEM
16 Mayıs 2023 - 00:11

28 Mayıs seçimlerinde 50 bin yeni seçmen sandık başına gidecek!

14 Mayıs seçimleri kapsamında 6 milyona yakın genç ilk defa oy kullandı. İkinci turda, 28 Mayıs'ta 18 yaşına giren yaklaşık olarak 50 bin seçmenin ilk kez oy kullanacağı bildirildi.

GÜNDEM
16 Mayıs 2023 - 00:11
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28 Mayıs seçimlerinde 50 bin yeni seçmen sandık başına gidecek!


Türk ve yabancı seçmenler 14 Mayıs seçimlerine yüksek katılım gösterdi. Katılım oranı Almanya'da yüzde 88,92, yurtdışında ise yüzde 52,69 oldu. Yaklaşık 60 milyon seçmenin oy kullandığı bilgisi paylaşıldı.

14 Mayıs seçimleri için bu yıl ilk kez 6 milyona yakın gencin oy kullandığı açıklandı. İstanbul'da ise yaklaşık bir milyon genç oy kullanmak için sandık başına gitti.



28 Mayıs seçimlerinde 50 bin yeni seçmen sandık başına gidecek!

YSK Başkanı Ahmet Yener, bugün bir açıklama yaptı ve Cumhurbaşkanı Seçimi için katılım gösteren adayların seçilme konusunda yeterli oy oranını alamadıklarını ve ikinci tur oylamanın 28 Mayıs Pazar yapılmasına karar verildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda 18 yaşına giren yaklaşık 50 bin yeni seçmenin olacağı bildirildi. Yeni seçmenler, nerede oy kullandığını YSK internet sitesi ve E-Devlet üzerinden kontrol edebiliyor.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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