28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimlerinde kullanılacak oy pusulası kamuoyuna yayımlandı!







OY PUSULALARI DEĞİŞTİ











YSK Genel Başkanı Ahmet Yener, bugün bir açıklama yaptı ve cumhurbaşkanlığı seçimi ön sonuçlarının yüzde 49,51 ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, yüzde 44,88 ile Kemal Kılıçdaroğlu'nu, yüzde 5.17 ile Sinan Oğan'ı, yüzde 0.44 ile de Muharrem İnce'yi gösterdiğini belirterek basın açıklaması yaptı. Yener, seçimin resmi olarak ikinci tura kaldığını açıkladı. Bu nedenle ikinci tur oylama 28 Mayıs günü gerçekleştirilecek.Üç adaylı cumhurbaşkanlığı seçiminde Muharem İnce'nin seçime üç gün kala aday olmaktan açıklamasının ardından en çok oyu Erdoğan ile Kılıçdaroğlu aldı. İkinci oylamaya iki isim kaldı ancak oy pusulasında da değişiklik yapıldı.28 Mayıs seçimlerinden kullanılacak olan oy pusulalarında ikinci tur oylamaya katılmayan Muharrem İmce'nin ve Sinan Oğan'ın yer almayacağının görüldü. YSK Başkanı Ahmed Yener, ikinci tur oylamada Erdoğan'ın birinci, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise ikinci sırada olacağını açıkladı.