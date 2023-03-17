28 yaş altı gençler dikkat! Milli Savunma Bakanlığı'ndan yepyeni personel alımı başladı! İşte merak edilen başvuru şartları







SAVUNMA BAKANLIĞINDAN İŞE ALIM DUYURUSU







MSB BAŞVURUSU İÇİN GÜNCEL BAŞVURU KOŞULLARI

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI BAŞVURU DETAYLARI

Yeni ayla etkileşime giren kurum Milli Savunma Bakanlığıydı. Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı olarak görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yeni personel alımı yapılacağını açıklarken, alım sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte detaylar…Bakanlığın kontrolündeki nesnelerle ilgili son durumları resmi internet sitesinde paylaşan Milli Savunma Bakanlığı, bugün yeni bir gelişme daha sundu. Edinilen bilgiye göre bakanlık, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hizmetine asker alımı yapıyor. Bakanlığın resmi duyurusuna göre Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na asker atanacak.Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan askere alım duyurusu ile Hava Kuvvetlerine katılmak isteyen adaylar için en önemli başvuru kriterleri aşağıdaki gibidir: • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olması, • Daha önce, kamuda çalıştığı sırada herhangi bir nedenle ilişiği kesilmemiş olması, • 28 yaşından küçük, üniversite ve yüksek lisans düzeyinde olması, • 2021-2022 döneminde yapılan yabancı dil sınavında en az 60 puana sahip olması • Üniversite bilgisayar mühendisi, elektronik, makine, uzay mühendisliği veya mekatronik bölümlerinden mezun olması, • Aranan pozisyon için belirlenen özel şartları taşıyor olması, • İş görevlerinin tutarlı bir şekilde yerine getirilmesini engelleyecek bir sağlık sorunu olmaması gerekmektedir.Milli Savunma Bakanlığı'nın askeri personel alım ilanı ile hava kuvvetlerinde görev yapmak isteyen adayların başvuruları kurumun resmi internet sitesi üzerinden kabul edilmektedir. Şahsi başvurular dikkate alınmayacaktır.