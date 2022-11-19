MAGAZİN
19 Kasım 2022 - 15:20

28 yaş küçük sevgilisiyle evlilik hazırlığı yapıyordu! Ebru Gündeş terk edildi: Ayrılık nedeni pes dedirtti!

Ünlü sanatçı Ebru Gündeş Iraklı iş insanı sevgilisiyle düğün hazırlığı yaparken ayrılık haberi geldi. Çiftin ayrılık nedeni herkesi şaşırttı.

MAGAZİN
19 Kasım 2022 - 15:20
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28 yaş küçük sevgilisiyle evlilik hazırlığı yapıyordu! Ebru Gündeş terk edildi: Ayrılık nedeni pes dedirtti!


Ünlü sanatçı Ebru Gündeş, Reza Zarrab ile boşandıktan sonra bir daha kimseyle görülmemişti. Bir kızı olan sanatçı, geçtiğimiz aylarda herkesi şaşırtan aşkıyla ortaya çıktı. Aralarında büyük yaş farkı olan Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile aşk yaşamaya başlamış ve milyon dolarlık yüzükle evlilik teklifi aldığı iddia edilmişti.

6 aydır birlikte olan çiftten düğün haberi beklenirken şok eden bir gelişme yaşandı. Gözlerden uzak yaşanan aşkta sona gelindi.

Ebru Gündeş evlilikten döndü!



Türkiye’nin en önemli seslerinden biri olan Ebru Gündeş özel hayatıyla adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz yıllarda Reza Zarrab ile evliliğini sonlandıran Gündeş, zor günler geçirmiş ve resmen aşka küsmüştü. Ünlü isim bir daha kimseyle görülmezken geçtiğimiz aylarda Iraklı iş insanıyla birlikte olduğu ortaya çıkmıştı.

Mayıs ayından bu yana Kuzey Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile aşk yaşayan ve evlilik hazırlıkları yapan Ebru Gündeş hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Ünlü çiftin ayrıldığı öğrenildi ancak ayrılış nedenleri ve şekilleri herkesi şoke etti.

ebru gündeş

Yüzüğü taktı, terk edildi

Iraklı iş insanının Ebru Gündeş’e Dubai’de evlenme teklif ettiği ve bu teklifin milyon dolarlık yüzükle yapıldığı öğrenilmişti. Çift evlilik hazırlıklarına başlamaya hazırlanırken ayrıldıkları ortaya çıktı.

İddialara göre, Ebru Gündeş’in yoğun iş temposu ilişkiyi bitiren neden oldu. Gündeş’in yakın çevresi de konser yoğunluğu nedeniyle Iraklı iş insanının ayrılık kararı aldığını doğruladı. Evliliğe giden ilişkilerini noktaladıkları öğrenilen çift, uzun süredir de birbirleriyle konuşmuyor.

Ünlü sanatçı Ebru Gündeş ise ayrılığın acısını atlatmak için kızı Alara’yla birlikte Dubai’deki evine gitti. Çiftin arasında 20 yaş fark olduğu biliniyordu.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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