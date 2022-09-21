YAŞAM
21 Eylül 2022 - 09:23

28 yıllık cinayet çözüldü, FETÖ'cü polis gizlemiş

Son 10 yıldır faili meçhul cinayet dosyası bulunmayan Konya'da polis ekipleri 28 yıl önce işlenen ve kayıtlara faili meçhul olarak geçen Mehmet Ali Atıcı'nın dosyasını tozlu raflardan indirerek kurulan özel ekip sayesinde olayı aydınlattı. Cinayet zanlısı gözaltına alınırken, olayı gizleyen zanlının amcasının oğlu FETÖ'den ihraç polis memuruna da suçu bildirmemekten işlem yapıldı.

YAŞAM
21 Eylül 2022 - 09:23
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28 yıllık cinayet çözüldü, FETÖ'cü polis gizlemiş


Edinilen bilgiye göre, 1994 yılında merkez Meram ilçesi Alpaslan Mahallesi'nde boş bir arazide Mehmet Ali Atıcı'nın (1940 doğumlu) cesedi bulundu ve yapılan çalışmalar sonrasında olayın fail ya da failleri tespit edilemedi. Özellikle son zamanlarda yaptığı çalışmalarla oldukça verimli geçiren operasyonlara imza atan Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği, kurulan özel ekiple 1994 yılında öldürülen Mehmet Ali Atıcı ile öldürüldüğü dönemde aynı mahallede ikamet eden cinayet zanlısı Ahmet E.'yi takip etmeye başladı. Cinayet zanlısının amcasının oğlu olduğu öğrenilen, 2018 yılında FETÖ'den ihraç polis memuru Mustafa E. ile sık sık görüşmeler yaptığı anlaşıldı. Bunun üzerine soruşturmayı derinleştiren Cinayet Büro Amirliğine bağlı özel ekip, görüşmelerde zanlı Ahmet E.'nin korku ve panik içerisinde yıllar önce işlediği cinayetle ilgili itiraflarda bulunduğu, FETÖ'den ihraç Mustafa E.'nin kendisine korkmaması gerektiği ve olayın üzerinden yıllar geçmesi sebebiyle yakalanmasının artık mümkün olmadığı şeklinde telkinde bulunduğu bilgisi verildi. Ekiplerce olayın şüphelisi Ahmet E. (53) yakalayarak gözaltına aldı.

Her şeyi itiraf etti, öldürdüğü ve cesedi attığı yeri gösterdi



Cinayet Büro ekiplerinin cinayet zanlısıyla yaptığı görüşmede, 1994 yılı Ağustos ayında gece saatlerinde müstakil evlerinin bahçesine giren şahısla tartıştıklarını, 1997 yılında vefat eden babası ile birlikte şahsı darp ettiklerini ve sonrasında 3 tekerlekli motosiklete şahsı bindirip boş bir araziye attıklarını itiraf etti. Cinayet zanlısı olan Ahmet E.'ye Cinayet Büro Amirliği görevlileri, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı Cinayet Suçu Soruşturma Savcısı ve avukatların katılımıyla şahsı öldürdüğü ve cesedini attığı yerde yer gösterme işlemi yaptırıldı.

Tozlu raflardan indirilen cinayet dosyası 28 yıl sonra çözüldü

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Haber Editörü
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