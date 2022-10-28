GÜNDEM
28 Ekim 2022 - 14:43

29 Ekim Cumartesi BİM, ŞOK, A101, Carrefour, Migros açık mı? Marketler kaçta açılacak, kaçta kapanacak?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle birçok kişi marketlerin açık olup olmadığını merak ediyor. Zincir marketler 29 Ekim Cumartesi günü açık mı sorusunun yanıtı haberimizde.

GÜNDEM
28 Ekim 2022 - 14:43
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29 Ekim Cumartesi BİM, ŞOK, A101, Carrefour, Migros açık mı? Marketler kaçta açılacak, kaçta kapanacak?


Cumhuriyetimizin 99.yılı tüm Türkiye’de çeşitli etkinliklerle kutlanacak. 29 Ekim bu yıl Cumartesi gününe denk geliyor. O gün alışveriş yapmayı düşünen kişiler marketlerin açık olup olmadığını, hangi saatler arasında hizmet verdiğini merak ediyor. İşte 29 Ekim marketlerin çalışma saatleri.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda A101, BİM, ŞOK, Carrefour, Migros açık mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na kısa süre kala alışveriş yapmayı düşünen kişilerin internette yaptıkları araştırmalar hız kazandı. Bilindiği üzere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı günü tüm ülkede resmi tatil olacak. Bu nedenle özellikle zincir marketlerin resmi tatilde hizmet verip vermediği, hizmet veriyorsa saat kaçta açılıp kapanacağı gibi sorular merak ediliyor.



29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda kamu kurum ve kuruluşları ile okullar tatil oluyor. Bu yıl 29 Ekim’in Cumartesi gününe de denk gelmesi ve aynı zamanda resmi tatil olması nedeniyle bu kurumlar kapalı olacak. Fakat özel sektördeki çoğu işletmenin mesaisi resmi tatilde de devam edecek.

BİM, A101, ŞOK gibi zincir marketlerin 29 Ekim’de açık olup olmadığı merak edilirken konuyla ilgili gerçek ortaya çıktı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda marketler vatandaşlara hizmet vermeyi sürdürecek. Migros, A101, ŞOK, Carrefour, BİM ve diğer tüm marketler 29 Ekim Cumartesi günü açık olacak. Alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar ihtiyaçlarını kolayca karşılayabilecekler.

29 Ekim Cumartesi A101, ŞOK, BİM, Carrefour, Migros kaçta açılacak, kaçta kapanacak?

Zincir marketler 29 Ekim Cumartesi günü normal mesai saatlerinde hizmet vermeye devam edecekler. Buna göre A 101 market 29 Ekim günü sabah saat 09.00’da açılacak ve saat 21.00’da kapanacak.

BİM market 28 Ekim ve 29 Ekim’de sabah saat 09.00’da açılacak, saat 21.00’da kapanacak.

ŞOK market 28 Ekim ve 29 Ekim günleri sabah saat 09.00’da açılacak ve 21.00’da kapanacak.

Migros, 28-29 Ekim tarihleri arasında sabah 09.00’da mesaiye başlayacak ve saat 22.00’a kadar hizmet vermeye devam edecek.

Carrefour, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında normal mesai saatlerinde çalışacak. Market sabah 09.00’da açılacak ve saat 22.00’a kadar müşterilerine hizmet vermeyi sürdürecek.

Zincir marketler dışındaki diğer marketlerin çalışma saatleri ise kendi politikalarına göre değişebilmektedir.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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