29 Ekim Cumartesi günü AVM'ler açık mı, kapalı mı? 28-29 Ekim AVM'ler erken mi kapanacak?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na saatler kala tatil gününü en verimli şekilde değerlendirmek isteyenler internet sitelerinde arama yapmaya devam ediyor. Cumhuriyetimizin ilan edildiği 29 Ekim günü tüm Türkiye’de resmi tatil oluyor. Bu nedenle devlete bağlı kurumlarda çalışanlar ve öğrenciler bu günde tatil yapıyor. Ailesiyle, arkadaşlarıyla ve yakınlarıyla 29 Ekim günü için plan yapan kişiler 29 Ekim’de AVM’ler açık mı, kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor gibi sorulara yanıt arıyor. AVM’lere gittiklerinde bir şokla karşılaşmak istemeyenler AVM’lerin 29 Ekim’de çalışıp çalışmadığını öğrenmek istiyor.
29 Ekim Cumartesi günü AVM’ler açık mı?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl cumartesi gününe denk geliyor. Bayram için sayılı saatler kala, tatil gününü değerlendirmek isteyenler soluğu Alışveriş Merkezleri’nde alacak. Hem alışveriş yapmak isteyen hem de keyifli vakit geçirmek isteyen vatandaşlar, AVM’ler açık mı kapalı mı sorularına yanıt arıyor. Alışveriş Merkezleri yani AVM’ler özel sektör kapsamında oldukları için resmi tatillerde de hizmet vermektedir. Böylelikle AVM’ler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açık olacak. Ailesiyle keyifli vakit geçirmek isteyenler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda AVM’lere gidebilecekler.