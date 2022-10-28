29 Ekim Cumartesi günü AVM'ler açık mı, kapalı mı? 28-29 Ekim AVM'ler erken mi kapanacak?







29 Ekim Cumartesi günü AVM’ler açık mı?







29 Ekim’de AVM’ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na saatler kala tatil gününü en verimli şekilde değerlendirmek isteyenler internet sitelerinde arama yapmaya devam ediyor. Cumhuriyetimizin ilan edildiği 29 Ekim günü tüm Türkiye’de resmi tatil oluyor. Bu nedenle devlete bağlı kurumlarda çalışanlar ve öğrenciler bu günde tatil yapıyor. Ailesiyle, arkadaşlarıyla ve yakınlarıyla 29 Ekim günü için plan yapan kişiler 29 Ekim’de AVM’ler açık mı, kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor gibi sorulara yanıt arıyor. AVM’lere gittiklerinde bir şokla karşılaşmak istemeyenler AVM’lerin 29 Ekim’de çalışıp çalışmadığını öğrenmek istiyor.29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl cumartesi gününe denk geliyor. Bayram için sayılı saatler kala, tatil gününü değerlendirmek isteyenler soluğu Alışveriş Merkezleri’nde alacak. Hem alışveriş yapmak isteyen hem de keyifli vakit geçirmek isteyen vatandaşlar, AVM’ler açık mı kapalı mı sorularına yanıt arıyor. Alışveriş Merkezleri yani AVM’ler özel sektör kapsamında oldukları için resmi tatillerde de hizmet vermektedir. Böylelikle AVM’ler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açık olacak. Ailesiyle keyifli vakit geçirmek isteyenler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda AVM’lere gidebilecekler.Türkiye genelindeki alışveriş merkezleri 29 Ekim Cumartesi günü açık olacak. AVM’ler diğer günlerde saat 10.00 ila 22.00 arasında hizmet veriyor. 29 Ekim’de AVM’ler erken mi kapanacak gibi sorular merak edilirken bu soruyu da yanıtlamak gerekiyor. AVM’ler 29 Ekim Cumartesi günü diğer günlerde olduğu gibi saat 10.00’da açılacak ve saat 22.00’a kadar hizmet vermeye devam edecek. AVM’ler ile ilgili yarım gün çalışma ya da erken kapanma gibi durumlar söz konusu olmuyor. Öte yandan 28 Ekim’de de AVM’lerin açık olup olmadığı merak ediliyor. Bankalar, devlet kurumları ve okullar 28 Ekim Cuma günü yarım mesai yapıyor. Fakat AVM’ler yukarıda da belirttiğimiz gibi resmi tatillerde tam mesai yapıyor. Buna göre 28 Ekim Cuma günü AVM’ler yine saat 10.00’da açılacak ve 22.00’da kapanacak.