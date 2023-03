29 ilde otobüse metroya binenler dikkat! 31 Mart'a kadar süre verildi: 30 TL için karar çıktı

TOPLU ULAŞIM DUYURUSU: İZMİR, ANKARA, ANTALYA, KONYA, MARDİN, MERSİN, MUĞLA VE BİRÇOK İLDE 31 MART'A KADAR...







Bu şehirler de yaşayanların yüzünü güldürecek toplu taşıma ücretlerine yapılan kampanya için detaylar haberimizde…Bu illerimiz de yaşayan vatandaşlarımız için TEB Bankası tarafından toplu taşıma araçlarına kampanya düzenlendi. İşte o iller Adana, Alanya, Alaplı, Altınova, Ankara, Antalya, Bandırma, Burdur, Çanakkale, Düzce, Edirne, Ereğli, Gaziantep, İnegöl, İzmir, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye. TEB Bank toplu taşıma kampanyası devam etmektedir. Buna göre vatandaşlar 6-31 Mart tarihleri arasında toplu taşımada indirim alabilecek. Söz konusu indirimin 30 TL'ye ulaşacağı aktarılıyor. Bankanın kampanya açıklaması şöyle: “TEB Bireysel kredi Kartlarınız ile 6-31 Mart tarihleri arasında toplu ulaşımda temassız veya mobil ödeme olarak yapacağınız her harcamanıza %30, toplamda 30 TL indirim kazanma fırsatını kaçırmayın!” ifadeleri kullanıldı.Bu promosyon 6-31 Mart 2023 tarihleri arasında geçerlidir. Kampanya müşteri bazlı olup, her müşteri 30 TL'ye varan indirim kazanabilir. Kampanya kapsamında toplu taşımada temassız veya mobil ödeme ile yapacağınız her harcamada 0 TL indirim ve toplamda 30 TL indirim kazanırsınız. Kampanya kapsamındaki her bir temassız işlem için maksimum tutar 15 TL olmalıdır. Ek kartlarla yapılan harcamalar ana karta sayılır. Ek kartlar ayrıca promosyona dahil değildir. Kampanyadan sadece bireysel kredi kartı sahipleri yararlanabilir. Teklif, banka kartları, şirket kartları veya normal kart sahipleri için geçerli değildir. Sanal kartlarla yapılan ödemeler kampanyaya dahildir. Promosyona 1 TL'den başlayan harcamalar dahildir. Promosyon kapsamında yapılan işlemler, dönem içerisinde işlemden sonraki gün indirim kartı işlemlerine yansıtılacaktır. Toplu taşımada temassız kartları ve mobil ödemeleri kabul eden şehirler ve ilçeler: Adana, Alanya, Alaplı, Altınova, Ankara, Antalya, Bandırma, Burdur, Çanakkale, Düzce, Edirne, Ereğli, Gaziantep, İnegöl, İzmir, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Safranbolu, Sivas, Yozgat. Promosyonu kullanmak için kartın temassız olması gerekir. Kampanyadan sadece temassız ödeme ve QR ödeme geçerlidir. Bir kampanyaya para harcamadan önce CEPTETEB mobil uygulaması üzerinden kampanyaya katılarak veya “ULASIM” yazıp girerek 4616 yazıp kampanyaya katılabilirsiniz. SMS ile kampanyalara katılmak için TEB'e kayıtlı bir cep telefonundan gönderim yapmanız gerekmektedir. Promosyona katılmadan önceki harcamalar dikkate alınmaz. Kampanyadan sadece yurt içi yayınlar yararlanabilmektedir. SMS gönderme ücreti Turkcell ve Türk Telekom için 1,00 TL, Vodafone için KDV ve ÖİV dahil 0,40 TL'dir. Yasal takipte olan müşteriler promosyon için uygun değildir. TEB, promosyonu değiştirme veya sonlandırma hakkını saklı tutar.Herhangi bir harcama yapmadan önce CEPTETEB mobil uygulamasını kullanarak veya “ULASIM” yazıp 4616'ya kısa mesaj göndererek kampanyaya katılabilirsiniz.