29 yaş altındakiler hemen başvuru yapsın! 84 bin TL toplu para ödemesi yapılacak: Başvuru yapmayan bin pişman olacak!

















Son dönemlerde İŞKUR tarafından yapılan açıklamaya göre, işbaşı eğitim programlarına katılanlara ödenen ödeneklerde zam yapıldığı müjdesi geldi. 1 Nisan'dan itibaren geçerli olan yüzde 33'lük zamla birlikte, 9 ay süreli bir işbaşı eğitim programına katılan kişilere toplamda 84 bin TL net ödeme yapılacak.İşbaşı eğitim programına katılmak isteyenlerin yaş sınırı 18-29 arasında belirlendi. Programa katılmak için isteğe bağlı olarak dışarıdan sigorta yatıranlar da kabul edilecek. İşverenler, sigortalı çalışanların yüzde 30'una kadar kontenjan kullanarak programdan yararlanabilecekler. İş arayan katılımcılara günlük 327 TL ödeme yapılacak. İşsizlik ödeneği alanlar ise günlük 163.59 TL ödeme alacaklar. Lise ve altı örgün eğitime devam eden öğrencilerin günlük ödemesi 245.38 TL, diğer öğrencilerin ise 327.18 TL olacak. 1 Nisan itibariyle geçerli olan yüzde 33'lük zamla birlikte, 9 ay boyunca programlara katılan kişilere toplamda 84 bin TL net ödeme yapılacak. Programa katılım için yaş sınırı 18-29 yaş arasında belirlenmiştir ve program en fazla 9 ay sürmektedir. İsteğe bağlı olarak dışarıdan sigorta yatıranlar da programa katılabilir. İşverenler, sigortalı çalışanların yüzde 30'una kadar kontenjan kullanarak programdan yararlanabilirler. İş arayan katılımcılara günlük 327.18 TL, işsizlik ödeneği alanlara ise günlük 163.59 TL ödenecek. Lise ve altı örgün eğitime devam eden öğrenciler için günlük ödeme 245.38 TL, diğer öğrenciler için ise 327.18 TL olarak belirlenmiştir.