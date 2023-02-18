296 saat sonra olmaz denilen oldu! 3 kişi enkazdan sağ çıkarıldı: O anlar kameralara yansıdı







ENKAZ DA BİR MUCİZE DAHA







7.7 ve 7.6 büyüklüğünde yaşanan deprem 10 ili de derinden etkilerken günler sonra enkazlardan sağ olarak kurtulan kişiler herkese umut oldu. Yıkılan binanın enkazında ekipler saatlerce arama kurtarma çalışması gerçekleştirenler Kırgızistan'dan gelenlerin de arasında yer aldığı arama kurtarma ekiplerince 296. saat sonra 3 kişi çıkarıldı.Kahramanmaraş merkezüssü olan depremle beraber binlerce kişi hayatını kaybederken bununla beraber yıkılan evler üzerinde arama kurtarma çalışmaları ilk günden bu zamana kadar kesintisiz çalışmalarına devam ediyor. Ses gelen yere yoğunlaşarak çalışmalar yapılırken 196. saatte 3 kişi canlı olarak çıkartıldı. Biri çocuk kadın ve erkek vatandaşlar kurtarılarak hastaneye götürüldü.