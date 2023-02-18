GÜNDEM
18 Şubat 2023 - 14:42

296 saat sonra olmaz denilen oldu! 3 kişi enkazdan sağ çıkarıldı: O anlar kameralara yansıdı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük deprem sonrasında enkazlarda çalışmalar devam ederken Hatay'da General Şükrü Kanatlı Mahallesi'nde resmen mucize gerçekleşti. Kanatlı apartmanından enkazın 13. gününde 296 saat sonra 3 kişi daha çıkarıldı.

GÜNDEM
18 Şubat 2023 - 14:42
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296 saat sonra olmaz denilen oldu! 3 kişi enkazdan sağ çıkarıldı: O anlar kameralara yansıdı
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7.7 ve 7.6 büyüklüğünde yaşanan deprem 10 ili de derinden etkilerken günler sonra enkazlardan sağ olarak kurtulan kişiler herkese umut oldu. Yıkılan binanın enkazında ekipler saatlerce arama kurtarma çalışması gerçekleştirenler Kırgızistan'dan gelenlerin de arasında yer aldığı arama kurtarma ekiplerince 296. saat sonra 3 kişi çıkarıldı.

Enkazdan çıkarıldı 296. saatte çıkarıldı

ENKAZ DA BİR MUCİZE DAHA



Kahramanmaraş merkezüssü olan depremle beraber binlerce kişi hayatını kaybederken bununla beraber yıkılan evler üzerinde arama kurtarma çalışmaları ilk günden bu zamana kadar kesintisiz çalışmalarına devam ediyor. Ses gelen yere yoğunlaşarak çalışmalar yapılırken 196. saatte 3 kişi canlı olarak çıkartıldı. Biri çocuk kadın ve erkek vatandaşlar kurtarılarak hastaneye götürüldü.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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