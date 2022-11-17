EKONOMİ
17 Kasım 2022 - 22:26

3.500, 5.000, 7.000 TL nakit ödeme anında alabilirsiniz! Başvurular internet ve şubelerden

Bankalar vatandaşlar için sınırları zorladı. 3.500, 5.000, 7.000 TL ödeme almak için başvurunuzu internetten ya da şubelerden hemen yapabilirsiniz. İşte detaylar.

EKONOMİ
17 Kasım 2022 - 22:26
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3.500, 5.000, 7.000 TL nakit ödeme anında alabilirsiniz! Başvurular internet ve şubelerden


Bankalar arasındaki promosyon yarışı tüm hızıyla devam ediyor. Bankalar yaz aylarında başlattıkları kampanyalar ile çok sayıda emekliyi bankalarına dahil etti. Birçok kişi ise hala maaşını hangi bankaya taşıyacağı konusunda kararsızlık yaşıyor. Kasım ayı itibarıyla birçok banka promosyon ödemelerinde güncelleme yaptı. İşte son rakamlar...

Emekli maaşını bir bankadan 36 ay boyunca alma sözü verenler yüksek promosyon ödemesi alıyor. Sözü verenlere 4 bin 500 TL, 5 bin TL ve 7 bin 500 TL tutarında ödeme yapılıyor. Başvuru şartları ve miktarlar bankadan bankaya farklılık gösterse de alt limitler belirlendi.

5 bin TL direkt hesaplara yatırılıyor



Denizbank, maaşını Denizbank’a taşıma taahhüdü vermeleri karşılığında 5 bin TL nakit ödeme yapıyor. Bu ödemeyi alabilmek için 3 yıl boyunca emekli maaşını Denizbank’tan alma sözü vermeleri ve buna ek olarak bir adet otomatik fatura talimatı vermeleri talep ediliyor.

1 Kasım 2022 ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında emekli maaşını Denizbank’a taşıyanlar 5 bin TL’ye varan ödemeden yararlanabilecekler.

Buna göre Denizbank’ın emekli promosyon tutarı şu şekilde oluyor:

3 bin 500 TL altı maaş alanlara 3 bin TL,

3 bin 500 TL ve 7 bin 500 TL arası maaş alanlara 3 bin 500 TL,

7 bin 500 TL ila 10 bin TL arası maaş alanlar 4 bin 500 TL,

10 bin TL ve üzeri maaş alanlar ise 5 bin TL peşin ödeme alacaklar.

Miktar katlandı: 7 bin TL ödenecek

Türkiye ekonomi Bankası TEB, promosyon tutarlarını güncelledi. Buna göre maaşını 3 yıl boyunca TEB’den alma sözü veren ve en az iki adet otomatik fatura ödeme talimatı verenlere 7 bin TL’ye kadar nakit ödeme yapılacak. 1 Kasım 2022 tarihinde başlayan kampanyada emeklilerin maaşlarına göre promosyon tutarları değişiyor. Buna göre TEB emekli promosyon tutarları şu şekilde:

3 bin 499 TL ve altı maaş alanlara 4 bin 200 TL

3 bin 500 ila 7 bin 499 TL arasında maaş alanlara 4 bin 900 TL

7 bin 500 TL ila 9 bin 999 TL arasında maaş alanlara 6 bin 300 TL

10 bin TL ve üzerinde maaş alanlara ise 7 bin TL promosyon ödemesi yapılacak.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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