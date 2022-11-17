3.500, 5.000, 7.000 TL nakit ödeme anında alabilirsiniz! Başvurular internet ve şubelerden

Bankalar arasındaki promosyon yarışı tüm hızıyla devam ediyor. Bankalar yaz aylarında başlattıkları kampanyalar ile çok sayıda emekliyi bankalarına dahil etti. Birçok kişi ise hala maaşını hangi bankaya taşıyacağı konusunda kararsızlık yaşıyor. Kasım ayı itibarıyla birçok banka promosyon ödemelerinde güncelleme yaptı. İşte son rakamlar... Emekli maaşını bir bankadan 36 ay boyunca alma sözü verenler yüksek promosyon ödemesi alıyor. Sözü verenlere 4 bin 500 TL, 5 bin TL ve 7 bin 500 TL tutarında ödeme yapılıyor. Başvuru şartları ve miktarlar bankadan bankaya farklılık gösterse de alt limitler belirlendi.
5 bin TL direkt hesaplara yatırılıyor
Denizbank, maaşını Denizbank’a taşıma taahhüdü vermeleri karşılığında 5 bin TL nakit ödeme yapıyor. Bu ödemeyi alabilmek için 3 yıl boyunca emekli maaşını Denizbank’tan alma sözü vermeleri ve buna ek olarak bir adet otomatik fatura talimatı vermeleri talep ediliyor. 1 Kasım 2022 ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında emekli maaşını Denizbank’a taşıyanlar 5 bin TL’ye varan ödemeden yararlanabilecekler. Buna göre Denizbank’ın emekli promosyon tutarı şu şekilde oluyor: 3 bin 500 TL altı maaş alanlara 3 bin TL, 3 bin 500 TL ve 7 bin 500 TL arası maaş alanlara 3 bin 500 TL, 7 bin 500 TL ila 10 bin TL arası maaş alanlar 4 bin 500 TL, 10 bin TL ve üzeri maaş alanlar ise 5 bin TL peşin ödeme alacaklar.