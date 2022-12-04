SAĞLIK
04 Aralık 2022 - 15:12

3 adımda panik atağı durdurabilirsiniz

Birçok kişinin yaşadığı panik atak hakkında merak edilenleri derledik. Panik atak belirtileri ve sebepleri nelerdir? Panik atak geçiren kişi ne yapılmalı? İşte panik atak ile ilgili bilmeniz gerekenler…

SAĞLIK
04 Aralık 2022 - 15:12
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3 adımda panik atağı durdurabilirsiniz


Düzenli ve ani olarak ortaya çıkan bir anksiyete bozukluğu olan panik atak, birçok bireyin korkulu rüyasıdır. Stresli ya da tehlikeli durumlarda bireyin verdiği aşırı tepkiler kimi zaman Panik Atak ile karıştırılmaktadır.

Peki, panik atak belirtileri ve nedenleri nelerdir? Panik atak sırasında ne yapılmalı? İşte panik atak ile ilgili bilinmesi gerekenler…



Diğer ruhsal hastalıklarda da olduğu gibi panik atağın sebebi net olarak bir olguya bir nedene bağlanmamaktadır. Beyindeki nörotransmitter dengesizliğinin, yaşanan stresli bir dönemin ve travmatik olayların panik atağa yol açtığı gözlenmektedir.

Panik Atak

Panik Atak Belirtileri Nelerdir?

Baş dönmesi, baygınlık hissi, ateş basması, boğulma hissi, hızlı kalp atışı, göğüste meydana gelen ağrı, nefes darlığı, parmaklarda ortaya çıkan karıncalanma, kulak çınlaması, terleme ve üşüme panik atağın en yaygın belirtileri arasında yer almaktadır.

Panik Atak Sırasında Ne Yapılmalı?

Panik Atak geçirirken, kontrolü sağlamak her ne kadar zor olsa da uygulayacağınız bu yöntemlerle panik atağa karşı mücadele edebilirsiniz.

İlk olarak bulunduğunuz yerde kalmaya özen gösterin, odağınızı olumlu ve huzurlu bir yere vererek panik atağın geçeceğini kendinize anımsatın. Yavaş ve derin nefes alarak kendinizi rahatlatın.

EDİTÖR
Gülçin Ceylan
Gülçin Ceylan
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