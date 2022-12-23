MAGAZİN
23 Aralık 2022 - 16:24

3 aylık aşk evliliği bitti

İlişkilerini bir anda nikah masasına taşıyan ünlü çiftin evliliği kısa sürdü…

MAGAZİN
23 Aralık 2022 - 16:24
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3 aylık aşk evliliği bitti


Oyuncu Burcu Binici ve Rapçi Tankut Manas evliliği bitiyor. Başarılı oyuncu Burcu Binici bir süredir birlikte olduğu rapçi sevgilisi ile sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu. Evlilikten bir kaç hafta sonra ayrılık iddiaları gündeme gelmişti. Çiftten 'her çift gibi tartışmalarımız oluyor.' Diyerek ayrılık iddialarını yalanlamışlardı. Burcu Binici ve Tankut Manas

Avukattan açıklama geldi 



Ben Bu Cihana Sığmazam dizisiyle ekranlarda olan oyuncu Burcu Binici ve rapçi eşi Tankut Manas’ın 3 aylık evliliklerinde ki çatırdamalar ayrılık ile sonuçlandı. Güzel oyuncunun eşi tarafından aldatıldığı iddiaları gündeme geldi. Rapçi Tankut Manas’ın ihaneti sebebiyle ayrıldığı haberine avukattan yalanlama geldi. 3 aylık evliliği sonlandıran ve anlaşmalı boşanmaya hazırlanan çiftten rapçi Tankut’un avukatı sosyal medyada ihanet iddialarını yalanlarken boşanmayı doğruladı. Güzel oyuncu çıkan iddialara karşı sessizliğini korumaya devam ediyor. Çift sosyal medyada birlikte fotoğraflarını kaldırıp birbirlerini takip etmeyi de bıraktıkları gözlerden kaçmadı. Burcu Binici ve Tankut Manas

İşte Rapçi Tankut Manas'ın avukatının o açıklaması.Burcu Binici ve Tankut Manas

EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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