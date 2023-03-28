3 ayrı partiden yapılan adaylık itirazına AK Partili isimden 'engel yoktur' yorumu!







"HİÇBİR ENGEL YOK"







"SABİH KANADOĞLU ZİHNİYETİ"

"CUMHURBAŞKANIMIZLA YARIŞMAKTAN KORKUYORLAR"

Memleket Partisi'nin genel sekreteri Halil İlker Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili Yüksek Seçim Komisyonu'na (YSK) karşı çıktığını belirterek, Erdoğan'ın üçüncü kez cumhurbaşkanlığına adaylığına itiraz dilekçesini iletti. Bu gelişmenin sonrasında İYİ Parti ile DEVA Partisi'nin yetkilileri de bir itiraz dilekçesi hazırlayarak YSK'ya sundukları öğrenildi.Ak Parti'nin sözcüsü Ömer Çelik, 3 ayrı partinin YSK'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3. kez aday olması ile ilgili yaptıkları itirazları değerlendirdi. Çelik, daha önceden de açıklandığı gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığında hiç bir engel olmadığını belirterek, "Cumhur İttifakı olarak cumhurbaşkanı adayımız Sayın @RTErdogan'dır. YSK'de bazı partilerin bu adaya karşı çıktığı basına yansımıştır. Cumhurbaşkanlığımızın önünde herhangi bir engel yoktur. Birkaç ay önce bu seçimlerde cumhurbaşkanımızın yeniden aday olacağını duyurmuştuk. Aslında aday da usulüne uygun sunuldu." ifadesini kullandı.Ömer Çelik'in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarının devamı şöyle: "Cumhurbaşkanımız, demokrasinin ve oylamanın gücüne inanan, halkımızın iradesine sıkı sıkıya bağlı kalarak siyasi hayatını sürdürmektedir. Sözde uygulama tartışması Cumhurbaşkanlığı seçimimiz, siyasete yön verme gibi durumlaırn içinde olan kötü alışkanlıkların, siyasete farklı bir şekilde yön vermeye çalıştığını göstermektedir. Hukuksuz ve gayrimeşru yollar tekrarlanıyor...Bir çok yapılan açıklamalarda da söyledik. Bu tür konuşmalar, politika oluşturmaya çalışan masalardaki gizli ortağının “Sabih Kanadoğlu zihniyeti” olduğunu, tartışmaların psikolojik Muhafız güdümlü olduğunu ortaya koyuyor. Türkiye, demokratik sürecin içerisinde sadece aziz milletimizin yön vermiş olduğu noktaya geldi. Geçmişin koruyucu zihniyeti üzerinden ilham almış olan girişimlerin bu gerçeği saklaması mümkün değil. Sözün doğası; Ülkemizin sahip olduğu demokrasi sandığına hiç kimsenin ipotek koymaya hakkı yoktur.Demokratik seçimlerde milletin adayıyla rekabet etmekten korkan çevreler, Sayın Cumhurbaşkanımızın siyaset hayatında önüne birçok engel dikmiştir. Bu yaklaşım, sadece demokrasi alanında Cumhurbaşkanımızla rekabet etmekten korktuklarını kabul etmeye yöneliktir. Sözler ve kararlar halkındır! Ülkemizin geleceğini siyasi pazarlıkla güvence altına almak isteyenlere ülkemiz sandıkta bir kez daha demokrasi dersi verecektir."