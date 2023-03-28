3 ayrı partiden yapılan adaylık itirazına AK Partili isimden 'engel yoktur' yorumu!

Memleket Partisi'nin genel sekreteri Halil İlker Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili Yüksek Seçim Komisyonu'na (YSK) karşı çıktığını belirterek, Erdoğan'ın üçüncü kez cumhurbaşkanlığına adaylığına itiraz dilekçesini iletti. Bu gelişmenin sonrasında İYİ Parti ile DEVA Partisi'nin yetkilileri de bir itiraz dilekçesi hazırlayarak YSK'ya sundukları öğrenildi.
"HİÇBİR ENGEL YOK"Ak Parti'nin sözcüsü Ömer Çelik, 3 ayrı partinin YSK'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3. kez aday olması ile ilgili yaptıkları itirazları değerlendirdi. Çelik, daha önceden de açıklandığı gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığında hiç bir engel olmadığını belirterek, "Cumhur İttifakı olarak cumhurbaşkanı adayımız Sayın @RTErdogan'dır. YSK'de bazı partilerin bu adaya karşı çıktığı basına yansımıştır. Cumhurbaşkanlığımızın önünde herhangi bir engel yoktur. Birkaç ay önce bu seçimlerde cumhurbaşkanımızın yeniden aday olacağını duyurmuştuk. Aslında aday da usulüne uygun sunuldu." ifadesini kullandı.
Ömer Çelik'in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarının devamı şöyle: "Cumhurbaşkanımız, demokrasinin ve oylamanın gücüne inanan, halkımızın iradesine sıkı sıkıya bağlı kalarak siyasi hayatını sürdürmektedir. Sözde uygulama tartışması Cumhurbaşkanlığı seçimimiz, siyasete yön verme gibi durumlaırn içinde olan kötü alışkanlıkların, siyasete farklı bir şekilde yön vermeye çalıştığını göstermektedir. Hukuksuz ve gayrimeşru yollar tekrarlanıyor...