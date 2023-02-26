3 banka emeklileri bayram ettirecek! İmzayı atan çift haneli promosyonu kapacak







Emekliler Anında 12.000 TL Ek Ödeme Alabilecek







En Yüksek Promosyon Ödemesi İçin Bankalar Arasında Rekabet

Aralarında Halkbank, İş Bankası ve Denizbank'ın da bulunduğu birçok Türk bankası Mart ayı için güncellenmiş promosyon rakamlarını açıkladı. Emekliler, 3.000 TL ile 7.500 TL arasında değişen promosyon ödemeleri ile alacakları ek maaş imkanından memnun kalacaklar gibi görünüyor.Emekli maaşı ödemelerinde 5.500 TL ve üzeri alan emekliler, herhangi bir geri ödeme veya faiz ücreti olmaksızın 12.000 TL anında ek ödeme almaya hak kazanacak. Bu para ATM'lerden çekilebilir, banka hesaplarından kullanılabilir.Türk bankaları, daha fazla müşteri çekmek amacıyla emeklilere en yüksek promosyon ödemelerini sunmak için birbirleriyle yarışıyor. Bazı bankalar otomatik ödeme talimatı ya da maaşın bankaya taşınmasını şart koşarken, bazıları da hiçbir koşul öne sürmeden promosyon ödemesi yapıyor. Promosyonlar 3.000 TL ile 7.500 TL arasında değişirken, emeklilerin önünde çok sayıda seçenek bulunuyor.Farklı bankalar emekliler için maaş aralıklarına göre farklı promosyon ödemeleri sunuyor. Örneğin Denizbank otomatik ödeme talimatı şartı getirerek 4.500 TL ile 7.500 TL arasında promosyon ödemesi yaparken, Fibabanka herhangi bir şart koşmadan 3.000 TL ile 5.000 TL arasında promosyon ödemesi yapıyor. Garanti Bankası emeklilere 3.600 TL ile 6.000 TL arasında değişen promosyon ödemelerinin yanı sıra iki otomatik ödeme talimatı için 1.500 TL bonus veriyor. Halkbank ve İş Bankası emeklinin maaşına göre 3.000 TL ile 7.500 TL arasında promosyon ödemesi yapıyor. Son olarak Kuveyt Türk, bankalarına geçiş yapan emeklilere 3.600 TL ile 6.000 TL arasında promosyon ödemesi yapıyor.