Kredi
20 Ocak 2023 - 21:00

3 banka güçlerini birleştirdi! Vatandaşa para savuracak: Bir başvuruya ATM'den binlerce lira çekilecek!

Bankalar üzerinden kredi fırsatları sunulmaya devam ederken o 3 banka öyle bir fırsatı duyurdu ki herkes şubelere akın etti. Akbank, QNB Finansbank ve İş bankası üzerinden müşteri olanlara 10 bin TL kredi kampanyası açıklandı. Sadece ATM üzerinden alınacak ödemeler için başvuru şartları belli oldu. İşte ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenler için tüm detaylar...

Kredi
20 Ocak 2023 - 21:00
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3 banka güçlerini birleştirdi! Vatandaşa para savuracak: Bir başvuruya ATM'den binlerce lira çekilecek!


İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlara Akbank'ın yanı sıra daha 2 banka üzerinden imkan verildi. Genel Müdürlük tarafından onaylanan tutarı başvuru yaparak hemen kullanabilirsiniz. İşte sunulan ihtiyaç kredisi detayları haberimizde yer almaktadır.

QNB FİNANSBANK İHTİYAÇ KREDİSİ

İhtiyaç kredisi kampanyasından kısa mesaj sayesinde vatandaşlara 10 bin TL kredi imkanı sunuldu. Krediden faydalanmak için başvuru formu doldurulurken TC kimlik numarası yazılarak 5030 nolu numaraya mesaj gönderilir.

İŞ BANKASI KREDİ İMKANI



İnternet sitesi üzerinden duyuru yapılırken İş Bankası müşterilerine imkan sunarken banka hesabı üzerinden başvuru yapılmasına yardımcı olur. Hesabın olması şartı aranırken başvuru yapan kişilerin 1100 kredi notunun olması gerekir. 36 aya varan vade ile ilk taksit ödemesi 3 ay ertelenerek ödeme kolaylığı sağlanır. İhtiyaç kredisine katılmak için şartları yerine getirmek gerekir.

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AKBANK İHTİYAÇ KREDİSİ

Akbank üzerinde hesabı olanlara muhteşem bir fırsat geldi. Yeni kampanya başlatılırken müşterilerin en yakın banka şubesine giderek krediden faydalanabilir. Banka üzerinden ihtiyaç kredisine başvuru yapılırken şartlara uygunluk kontrol ediliyor. Banka üzerinden gerekli bilgiler aynı zamanda internet sitesi üzerinden de kullanılabilir. Siteye giriş yapılarak başvuru formu doldurulur ve en düşük faiz üzerinden işlemler tamamlanır.  

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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