3 banka güçlerini birleştirdi! Vatandaşa para savuracak: Bir başvuruya ATM'den binlerce lira çekilecek!

İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlara Akbank'ın yanı sıra daha 2 banka üzerinden imkan verildi. Genel Müdürlük tarafından onaylanan tutarı başvuru yaparak hemen kullanabilirsiniz. İşte sunulan ihtiyaç kredisi detayları haberimizde yer almaktadır.
QNB FİNANSBANK İHTİYAÇ KREDİSİİhtiyaç kredisi kampanyasından kısa mesaj sayesinde vatandaşlara 10 bin TL kredi imkanı sunuldu. Krediden faydalanmak için başvuru formu doldurulurken TC kimlik numarası yazılarak 5030 nolu numaraya mesaj gönderilir.
İŞ BANKASI KREDİ İMKANI
İnternet sitesi üzerinden duyuru yapılırken İş Bankası müşterilerine imkan sunarken banka hesabı üzerinden başvuru yapılmasına yardımcı olur. Hesabın olması şartı aranırken başvuru yapan kişilerin 1100 kredi notunun olması gerekir. 36 aya varan vade ile ilk taksit ödemesi 3 ay ertelenerek ödeme kolaylığı sağlanır. İhtiyaç kredisine katılmak için şartları yerine getirmek gerekir.