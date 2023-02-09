3 banka para musluklarını açtı! Şartsız 35.000 TL para verecek. Akbank bankası, Yapı kredi Bankası ve Garanti Bankasından müşterilerine inanılmaz fırsat. Tam 35 bin TL ihtiyaç kredisi verecek hem de uygun faiz oranlarıyla birlikte. Müşteriye özel ödeme seçenekleri ve taksit tutarı ile ilgili detaylar haberimizde... İşte detaylar...
BELGE VE ŞART OLMADAN 3 BANKA İHTİYAÇ KREDİSİ VERECEKŞartsız, belgesiz olarak verilecek kredinin detayları 3 bankadan paylaşıldı. Önce Garanti Bankası kampanyaya ses verdi daha sonrasında Yapı Kredi ve Akbank bankası da dahil oldu. Bu ödemeler sayesinde acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlara anında paralar ödenecek. İhtiyaç kredisi kapsamında detaylar da vatandaşlarca da merak ediliyor. Konuya dair her şey haberimizde.
Garanti Bankası müşterisi olmanız durumunda şubeye gitmeye gerek kalmadan bütün başvurularınızı internet ortamında yapabilirsiniz. Garanti Bankası'nın şubelerine giderek de gelir belgesiz olarak ihtiyaç kredi başvurularında bulunabilirsiniz. Yine Akbank üzerinden de aynı başvuru şekiller geçerli. 36 ay vadeli, düşük faizli ihtiyaç kredisine hemen başvuruda bulunabilir ve anında paranızı alabilirsiniz. Yapı Kredi Bankasından internet şubesine kullanarak başvurularınızı kolayca gerçekleşebilir ve krediye ulaşabilirsiniz.