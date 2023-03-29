3 banka uzun vade ile faizsiz kredi desteği sağlayacak! Nakde sıkışan vatandaşa kamu bankalarından destek geldi!

Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan faizsiz kredi kararı hayata geçirilecek. 3 kamu bankası kampanyaları başlattı. Faiz kredi kampanyası için başvuru şartları bulunmaktadır. Başvuru şartları nelerdir? Merak edilen detaylar haberimizde.
FAİZSİZ KREDİ MÜJDESİ GELDİ!Faizsiz kredi kampanyası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandı. 3 kamu bankası faizsiz kredi kampanyaları ile adeta meydan okudu.
Nakit para ihtiyacı olan vatandaşlar için fırsat kamu bankalarından geldi. Ekonomik durum yetersizliği, nakit para ihtiyacı gibi sebeplerden ötürü vatandaşlar kredi kampanyalarını araştırmaktadır. Fakat faiz oranları sebebi ile kredi çekmekten de oldukça çekinmektedirler. Zor durumda olan vatandaşların yüzünü güldürecek haber Cumhurbaşkanından geldi. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için faizsiz kredi imkanı sunuldu. Genç girişimci kadınları desteklemekte olan bu kampanya Cumhurbaşkanı onaylı olarak kredi sağlanacaktır. 0 faiz kredi fırsatı sunulacaktır. Esnaf Kredisi başlığı altında Halkbank aracılığı ile kadınlara kredi imkanı verilecektir. Başvuruda bulunan kadın girişimcilere 500.000 TL kredi desteğinde bulunulacaktır. Genç Çiftçiler ve Kadın Girişimcilerimiz için kaçınılmaz fırsattır. Halkbank kredi detaylarını internet adresi üzerinden paylaştı. Bu krediden faizsiz faydalanabilmek için bazı şartlar şunlardır: -KOSGEB eğitimini almış ve tamamlamış olmak gereklidir. -30 yaşını doldurmamış olunmalıdır. -30 yaşını doldurmamış vatandaşlarımıza maksimum limit 100.000 TL olarak belirlendi. -En düşük 1 yıl ustalık belgesi gereklidir. Veyahut belirlenen meslekte 1 yıl işletme kurulmuş olunmalıdır. -KOSGEB'in projeyi onaylaması gerekmektedir. Kampanyadan faydalanmak isteyenler banka şubelerinden başvuruda bulunabilecekler. Başvuru yapılma esnasında gerekli belgeleri sunmak şarttır. Talep edilen belgeler Halkbank internet sitesinden duyurulmuştur.