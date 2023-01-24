3 Bankadan emekli ve çalışanlar için ortak adım! 50 bin TL destek anında onaylanacak! Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Akbank Bankasından ihtiyaç kredisi verilecek.
Borcu olan müşterilerin borcunun silinmesi için kamu ve özel bankalar müşterilerine kredi imkanı sunuyor. Gelir belgesiz, 50 bin TL'ye kadar verilecek kredi için detaylar...
GARANTİ BANKASI, ZİRAAT BANKASI VE AKBANK'TAN KREDİ MÜJDESİDüşük faiz oranları ile müşterilerine borç kapatma yetkisi sunulacak. Yüksek limitli kredi ile borçlarınızı kapatabilirsiniz. Bireysel müşteri olmanız halinde kredilerden faydalanacaksınız. 50 bin TL'sına kadar olan kredi imkanından düşük faiz oranları, müşteriye uygun taksit seçenekleri ile yararlanabileceğiniz kampanyanın detayları banka müşterilerince merak ediliyor.
Müşterilerine borç kapatma kredisi verecek bankalar, bunun için gelir belgesiz olarak kredilerini müşterilerine kredi verme imkanı sunuyor. Borç kapatma işlemini size en yakın bulunan Banka şubesine giderek gerçekleştirebilirsiniz. Bankaya giderek borç kapatma kredisini kullanabilirsiniz. Gelir belgesiz olarak, 50 bin TL'ye size kredi verim aşaması tamamlanacaktır. Kimlik numaranız ve nüfus cüzdanınız ile birlikte başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. Bankaya gitmeden de Akbank, Ziraat Bankası, Garanti Bankası'nın mobil işlemleri üzerinden de başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. Başvurularınızı gerçekleştirip borçlarınızdan anında kurtulabilirsiniz.