Finans
31 Ocak 2023 - 22:00

3 bankadan ortak açıklama! 5.000 TL hayat pahalılığı parası dağıtılacak: Fırsatı kaçıran pişman olur!

3 Bankadan büyük fırsat. 5000 TL ihtiyaç kredilerini kaçırmamak için başvurun!

Finans
31 Ocak 2023 - 22:00
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3 bankadan ortak açıklama! 5.000 TL hayat pahalılığı parası dağıtılacak: Fırsatı kaçıran pişman olur!
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Fiyatların artması ile insanlar ekstra ücretleri nerelerden alacağını araştırmaya koyuldu. Bunun üzerine Akbank, Garanti Bankası ve TEB’in sunmuş olduğu açıklama ile vatandaşların yüzü güldü. İşte o haber yazımızda sizlerle.

Akbank’tan 5 Bin TL Kredi

Akbank, özel bir kampanya yaparak müşterilerini 5000 TL ihtiyaç kredisi sunmaya başladı. Kişiler kredi imkanından yararlanmak istediği takdirde bankadan ya da internet bankacılığı üstünden başvuruda bulunabilir. Başvuruların incelenmesi halinde 12 ay vadeli ve faizsiz olacak şekilde nakit destek ödemesi alınabilecek.



5000 tl kredi

TEB 5 Bin TL Kredi

TEB bankası tüketicilere özel faizsiz olarak kredi imkanı sunarak, 12 ay vade seçeneği ile ihtiyaç kredisi elde etme fırsatı başlattı. Nüfus cüzdanı ile 5 Bin TL’ye kadar ihtiyaç kredisi koşullarında ödeme için bankanın herhangi bir şubesine başvurmak yeterlidir. Başvurunun kabul edilmesi halinde kredi kısa bir süre içerisinde hesabınıza eklenecektir.

Garanti Bankasından 5 Bin TL Kredi

Garanti Bankası da yeni yılla birlikte 5000 TL’ye kadar acil ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı. Banka şubesine gitmeye bile gerek olmadan online olarak başvuru yapabilirsiniz. Başvurunun değerlendirilmesi ardından kredi hesaba aktarılacaktır. Lakin Garanti Bankasından bu başvuruyu yapabilmek için 1200 kredi puanını ve üstüne sahip olunması gerekmektedir.

EDİTÖR
Cansu Sağlam
Cansu Sağlam
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