Akbank Denizbank ve Finansbank'ın başlattığı, uygun faiz oranlarıyla kredi geri ödeme imkanı sunan ihtiyaç kredisi kampanyasından yararlanmak isteyen tüm vatandaşlara bu 3 banka uygun faiz ve geri ödeme seçenekleriyle ihtiyaç kredisi vermektedir. Kredi başvurusu yapmak isteyenler şayet banka kredi notları yüksekse düşük faiz oranı ile ihtiyaç kredisi kullanabilirler.
Kredi
08 Şubat 2023 - 11:00
3 bankadan son dakika duyurusu! Bankada hesabı olana bu miktar ödenecek
Akbank, Denizbank ve QNB Finansbank aracılığıyla ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen tüm vatandaşlara yönelik yeni nakit kampanyası başlatıldı. Başlatılan kampanya kapsamında bankalardan nakit ödeme almak isteyen tüm vatandaşlar için 3 ay vadeli ödemeli yeni kredi paketi duyuruldu. 100.000 TL'ye kadar ödeme yapabileceğiniz bu kampanyalara katılarak istediğiniz süreçte ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir ve onaylanma işlemini tamamlatabilirsiniz.
Kredi
08 Şubat 2023 - 11:00