Kredi
08 Şubat 2023 - 11:00

3 bankadan son dakika duyurusu! Bankada hesabı olana bu miktar ödenecek

Akbank, Denizbank ve QNB Finansbank aracılığıyla ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen tüm vatandaşlara yönelik yeni nakit kampanyası başlatıldı. Başlatılan kampanya kapsamında bankalardan nakit ödeme almak isteyen tüm vatandaşlar için 3 ay vadeli ödemeli yeni kredi paketi duyuruldu. 100.000 TL'ye kadar ödeme yapabileceğiniz bu kampanyalara katılarak istediğiniz süreçte ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir ve onaylanma işlemini tamamlatabilirsiniz.

Kredi
08 Şubat 2023 - 11:00
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
3 bankadan son dakika duyurusu! Bankada hesabı olana bu miktar ödenecek
TAKİP ETTAKİP ET


Akbank Denizbank ve Finansbank'ın başlattığı, uygun faiz oranlarıyla kredi geri ödeme imkanı sunan ihtiyaç kredisi kampanyasından yararlanmak isteyen tüm vatandaşlara bu 3 banka uygun faiz ve geri ödeme seçenekleriyle ihtiyaç kredisi vermektedir. Kredi başvurusu yapmak isteyenler şayet banka kredi notları yüksekse düşük faiz oranı ile ihtiyaç kredisi kullanabilirler.

AKBANK İHTİYAÇ KREDİ KAMPANYASI

Akbank üzerinden kredi başvurusu yapmak isterseniz AKBANK uygun faiz oranı ile kredinizi geri ödemeye devam edecektir. Bu bankanın internet bankacılığı uygulamasının mobil uygulaması olan Akbank Direkt üzerinden başvurabileceğiniz 100.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen tüm vatandaşlar işlemlerini hızlıca gerçekleştirebilirler. Akbank Direkt uygulamasından yapılan talepler ile kredi ve taksitlerinizi hesabınıza hızlı bir şekilde geri ödeyebileceksiniz. Acil bir ihtiyacınız varsa, işlemlerinizi yapabileceğiniz kampanyalara katılarak direkt kredi ile 5 dakika içinde sonuç alabilirsiniz.



Akbank, Denizbank ve QNB Finansbank kredi kampanyası

DENİZBANK VE QNB FİNANSBANK KREDİ KAMPANYASI

 Denizbank ve Finansbank ihtiyaç kredisi kampanya başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar cep telefonlarına mesaj göndererek kredi işlemlerini tamamlayabilirler. DenizBank'tan SMS kredisi başvurusu için kredi kartı kimlik numaranızı ve doğum tarihinizi girerek bu mesajı 32 80'e göndermeniz yeterli.

TC numaranızı kısa mesaj olarak 5030'a gönderirseniz Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak ve kredi değerliliğinize göre değerlendirme sonucu alacaksınız.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ