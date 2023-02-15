Yapı Kredi, Vakıfbank ve Denizbank 35 bin liralık krediyi düşük faiz oranıyla vereceğini duyurdu. Kampanyaya başvurmak isteyen vatandaşların 18 yaşından büyük olması gerekiyor. Başvuru yapmak isteyenler, bu 3 banka şubelerinden, mobil bankacılık üzerinden veya internet bankacılığıyla işlemlerini gerçekleştirebilir. 36 ay vade ile birlikte verilecek bu kredinin faiz oranları ise müşterilerin bireysel kredi puanlarına göre kararlaştırılacak. TC kimlik belgesiyle Vakıfbank şubelerinden birine giderek başvuru yapmak da mümkün. Bununla birlikte Vakıfbank hesabı olan müşteriler o gün içinde diledikleri kredi miktarını ATM'lerden alabilirler.
Kredi
15 Şubat 2023 - 16:15
3 bankanın müşterileri mutlu uyandı! Sabah duyuruldu: Yok gibi faizle tamı tamına 35.000 TL'yi trink ödeyecek!
Hangi 3 banka düşük faiz oranıyla yüksek kredi veriyor? İşte detaylar...
Kredi
15 Şubat 2023 - 16:15