Kredi
15 Şubat 2023 - 16:15

3 bankanın müşterileri mutlu uyandı! Sabah duyuruldu: Yok gibi faizle tamı tamına 35.000 TL'yi trink ödeyecek!

Hangi 3 banka düşük faiz oranıyla yüksek kredi veriyor? İşte detaylar...

Kredi
15 Şubat 2023 - 16:15
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3 bankanın müşterileri mutlu uyandı! Sabah duyuruldu: Yok gibi faizle tamı tamına 35.000 TL'yi trink ödeyecek!
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Yapı Kredi, Vakıfbank ve Denizbank 35 bin liralık krediyi düşük faiz oranıyla vereceğini duyurdu. Kampanyaya başvurmak isteyen vatandaşların 18 yaşından büyük olması gerekiyor.

Başvuru yapmak isteyenler, bu 3 banka şubelerinden, mobil bankacılık üzerinden veya internet bankacılığıyla işlemlerini gerçekleştirebilir. 36 ay vade ile birlikte verilecek bu kredinin faiz oranları ise müşterilerin bireysel kredi puanlarına göre kararlaştırılacak. TC kimlik belgesiyle Vakıfbank şubelerinden birine giderek başvuru yapmak da mümkün. Bununla birlikte Vakıfbank hesabı olan müşteriler o gün içinde diledikleri kredi miktarını ATM'lerden alabilirler.



vakıf bank

Vakıfbank

36 ay vade ile birlikte verilecek olan 35 bin liralık kredi için mobil uygulamaların ve internet bankacılığının yanında TC kimlik kartı ile şubelerden de başvuru yapmak mümkün. Vatandaşların Vakıfbank hesabı olması durumunda, o gün içinde ATM kullanarak istedikleri kredi tutarını alabilirler.

deniz bank

Denizbank

Denizbank, 35 bin liralık krediyi 36 ay vade ile birlikte düşük faiz oranıyla veriyor. Başvuru için mobil bankacılık veya internet üzerinden 7 gün 24 saat başvuru yapmak mümkün. Bunun yanında şubelerden TC kimlik belgeniz ile de başvuruda bulunabilirsiniz.

yapı kredi

Yapı Kredi

Yapı Kredi müşterileri SMS aracılığıyla TC Kimlik numaraları, aylık gelirleri ve doğum tarihlerini boşluk bırakarak yazdıktan sonra 4411'e gönderebilirler. SMS ile onay mesajı gelmesinin ardından bankalara giderek istedikleri kredi miktarını alabilirler.

EDİTÖR
Zeynep Sude Yeşil
Zeynep Sude Yeşil
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