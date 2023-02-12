3 bankaya borcu olan hemen bunu yapsın! Az önce duyuruldu: Yapanınki silinecek

Son zamanlarda vatandaşlar kredi ve kredi kartı borçlarını kapatmakta zorlandığı günler yaşıyor. Artan zamlar sonrasında vatandaş ne yapacağını bilemezken bankalar borçlarını tek elde toplamaları için kampanyalar düzenliyor. Peki hangi banka müşterilerine borç kapatma kredisi veriyor? Borç kapatma kredisi şartları nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
BANKALARDAN BORÇ KAPATMA DESTEĞİBirçok banka müşterilerine borç kapatma kredisi yanında çeşitli avantajlar da sunuyor. QNB Finansbank borç kredisi çeken müşterilerine ücretsiz EFT yapmaları için hak tanıyor. QNB Finansbank kredi ve kredi kartı borçları olan müşterilerinin borçlarını tamamen sıfırlayabilmeleri için borç kapatma kredisi kampanyasına devam ediyor. Borç kapatma kredisi için başvurular şubelerin yanında mobil uygulamalar üzerinden de yapılabiliyor. QNB Finansbank yanında İş Bankası da borç kapatma kredisi vermeye devam ediyor.
İş Bankası tarafından verilen borç kapatma kredisi 36 ay vadeye kadar müşterilerine sunuluyor. İş Bankası üzerinden borç kapatma kredisi çekecek vatandaşlardan bazı belgeler talep ediliyor. Bu belgeler şu şekilde belirlendi; başvuru sahibi ve varsa kefiller için başvuru formu, kimlik kartı veya sürücü belgesinin aslı ve fotokopisi, gelir belgesi. İş Bankası borç kapatma kredisi almak isteyen vatandaşlar en yakın şubeye giderek 36 aya kadar vade imkanıyla borç kapatma kredisi başvurularını yapabiliyor.