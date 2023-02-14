3 büyüklerin yıldızıydı! AFAD'la omuz omuza verip enkaz kazdı: Görenler tanıyamadı!







MEHMET TOPAL DA DEPREM BÖLGESİNDE







Merkez üssü Kahramanmaraş olarak yaşanan iki büyük deprem 10 ilimizde etkili oldu. Deprem felaketi sonrasında büyük takımların futbolcuları da depremzede vatandaşlara yardım etmek için kolları sıvadı. Mehmet Topal'ın deprem bölgesinde yaptığı yardımlar ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir takımlarında forma giyen eski futbolcu Mehmet Topal ülkemizde yaşanan büyük deprem felaketi sonrasında deprem bölgesine koştu. Malatyalı olduğu bilinen Mehmet Topal, deprem bölgesinde günlerce depremzede vatandaşlara gıda ve kıyafet dağıtımı için kolları sıvadı. Mehmet Topal dağıttığı yardım malzemeleri yanında arama kurtarma çalışmalarına da yardım etti.Memleketi olan Malatya'da birçok depremzedeye yardımlarıyla dokunmaya çalışan Mehmet Topal, yardım dağıtma işlemlerini bitirdikten sonra enkaz kaldırma çalışmalarında da ekiplere yardımcı oldu. Mehmet Topal geçtiğimiz futbol sezonunda 36 yaşını doldurduktan sonra futbol hayatına veda etmişti. En son Beşiktaş takımında forma giyen Mehmet Topal Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir takımlarında şampiyonluk kazandı ve 3 takımda şampiyon olmayı başaran ilk Türk futbolcu oldu.