3 Büyükşehir'de yaşayanlara meteorolojiden son dakika uyarısı! Herkes tedbirini alsın! Felaket bu akşam geliyor













Kuvvetli Yağışa Dikkat!

Kuvvetli Rüzgara Dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere kapsamında oldukça önemli bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklama doğrultusunda ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği ifade edildi. Ayrıca açıklamada yağışların Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Akdeniz ile Erzincan çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiği ifade edildi.Hava sıcaklığının İç ve doğu kesimlerde 2-6 derece düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı belirtilerek rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları, güneydoğu ve doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği vurgulandı.Meteoroloji Genel müdürlüğü tarafından açıklanan duyuruya göre yapılan değerlendirmeler sonucunda; Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Erzincan çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Giresun ve Ordu çevreleri ile Samsun’un doğu, Trabzon’un batı ilçeleri ve Erzincan çevrelerinde kuvvetli (30-60 kg/m²), Rize il geneli ile Trabzon’un doğu, Artvin’in kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (60-90 kg/m²) olması beklendiği bildirildi. Ayrıca açıklamada yağışlardan kaynaklı olarak sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği paylaşıldı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda; öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz’de görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, Osmaniye çevreleri ile Mersin’in doğu, Adana’nın kuzey ve doğu, Kahramanmaraş’ın batı, Hatay’ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli (30-60 kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Rüzgârın, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Kırklareli kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. EDİRNE °C, 27°C Parçalı bulutlu İSTANBUL °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KIRKLARELİ °C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KOCAELİ °C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı EGE Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. AFYONKARAHİSAR °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu DENİZLİ °C, 30°C Az bulutlu ve açık İZMİR °C, 28°C Az bulutlu ve açık MUĞLA °C, 31°C Az bulutlu ve açık AKDENİZ Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz’in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Osmaniye çevreleri ile Mersin’in doğu, Adana’nın kuzey ve doğu, Kahramanmaraş’ın batı, Hatay’ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli (30-60 kg/m²) olması bekleniyor. ADANA °C, 35°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor. ANTALYA °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu HATAY °C, 30°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. ISPARTA °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu İÇ ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 24°C Parçalı bulutlu ESKİŞEHİR °C, 24°C Parçalı bulutlu KONYA °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SİVAS °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı BATI KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. BOLU °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DÜZCE °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor. KASTAMONU °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. SİNOP °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor. ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Giresun ve Ordu çevreleri ile Samsun’un doğu, Trabzon’un batı ilçelerinde kuvvetli (30-60 kg/m²), Rize il geneli ile Trabzon’un doğu, Artvin’in kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (60-90 kg/m²) olması bekleniyor. AMASYA °C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ARTVİN °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. SAMSUN °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. TRABZON °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batı ilçelerinde kuvvetli, doğu ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor. DOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Erzincan çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin güneydoğusunda güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. ERZURUM °C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KARS °C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MALATYA °C, 31°C Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı VAN °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu GÜNEYDOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu GAZİANTEP °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu SİİRT °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu ŞANLIURFA °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu