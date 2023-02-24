3 büyükşehire kar ne zaman yağacak belli oldu! Yalancı bahar bitiyor: İşte il il hava durumu!

Harita üzerinden gösteren Bünyamin Sürmeli, Türkiye için ortalamanın üzerinde sıcaklık gösteriyor ve deprem bölgesinde kar görülmüyor.
KAR YAĞIŞI VE SICAKLIKLARLA İLGİLİ SON DURUM: BÜNYAMİN SÜRMELİ'NİN ANALİZİTüm Türkiye'de istenen boyutta kar yağışı ve yağmur görülmemesi kuraklık tehdidini de beraberinde getiriyor. Bu nedenle Ne zaman kar yağacak? sorusu sorulmaya başlandı. Bünyamin Sürmeli, YouTube kanalında paylaştığı videosunda kar yağışı ve sıcaklıklarla ilgili son durumu anlattı. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir ve deprem bölgesi başta olmak üzere hava durumu ile ilgili merak edilenleri Bünyamin Sürmeli konuşması ile cevapladı.
TÜRKİYE ORTALAMANIN ÜZERİNDE SICAKLIK DEĞERLERİNE SAHİP Sürmeli, “Kışın ortasında anladığımız soğuklardan anlamamamız gerekiyor. Çünkü gelen sistemler öyle kar seviyelerinde değil de tek hanelere indirebilecek güçte. En azından şu anda martın ortalarına kadar ya da ilk 10 gününü kapsayacak şekilde tablo böyle. Arkasından sert soğuklar görebilir miyiz? Şu anda görünen bir dalgalanma yok. Kuvvetli bir sistem bizim için en azından görünmüyor” dedi. Harita üzerinden gösteren Sürmeli, Türkiye için ortalamanın üzerinde bir sıcaklık gösteriyor. 1-1.5 derece kadar iç ve doğu bölgelerde hatta 2 dereceye yakın, batı bölgeler içinse yarım-1 derece kadar ortalamanın üzerinde sıcaklık gösteriyor. Sürmeli, "Yağış durumuna baktığımızda yağış açısından iyi haberler var. Ama deprem bölgesinde istemediğimiz bir durum. Aslında deprem bölgesinde istemediğimiz durum diyoruz ama belki de olsa daha iyi. Neden? Çünkü hava kalitesi çok düşük. Eski binalar yıkıldı, yenilerden de yıkılanlar oldu ama büyük çoğunluğu eski binalar. 2012’den önce asbest de kullanılıyordu, dayanıklılık açısından da sızdırmazlık açısından da. Dolayısıyla bunlar açığa çıkıyor ve tehlikeli. Dolayısıyla bu alanda çok ciddi bir çalışma da olduğu için etrafta toz duman ve bunun solunması.