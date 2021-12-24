3 çocuk annesi, 15 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Kadın şiddet olaylarının arkası kesilmezken, bir cinayet haberi daha İstanbul'dan geldi.
Gelen bilgilere göre Esenyurt'ta yaşamını sürdüren 3 çocuk annesi Meryem Yılmaz, market alışverişi için dışarıya çıktı. Yılmaz yolda yürüdüğü esnada daha önce internetten tanıştığı bir kişinin saldırısına uğradı.
15 yerinden bıçaklanan kadın kurtarılamadı
Talihsiz kadının acımasızca 15 kez bıçaklayan zanlı olay yerinden kaçarken ,Olayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından kadını hastaneye kaldırdı.Tüm müdahalelere rağmen Meryem Yılmaz hayatını kaybetti.
Ekipler çalışma başlattı
Polis ekipleri olay sonrası geniş çaplı çalışma başlattı. 40 yaşlarında şüpheli bir şahsın olaydan önce çevrede dolaştığını öğrenen ekipler kamera görüntülerini incelemeye aldı.
Bıçaklanan kadının yerdeki hali ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Gelen bilgilere göre Esenyurt'ta yaşamını sürdüren 3 çocuk annesi Meryem Yılmaz, market alışverişi için dışarıya çıktı. Yılmaz yolda yürüdüğü esnada daha önce internetten tanıştığı bir kişinin saldırısına uğradı.
15 yerinden bıçaklanan kadın kurtarılamadı
Talihsiz kadının acımasızca 15 kez bıçaklayan zanlı olay yerinden kaçarken ,Olayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından kadını hastaneye kaldırdı.Tüm müdahalelere rağmen Meryem Yılmaz hayatını kaybetti.
Ekipler çalışma başlattı
Polis ekipleri olay sonrası geniş çaplı çalışma başlattı. 40 yaşlarında şüpheli bir şahsın olaydan önce çevrede dolaştığını öğrenen ekipler kamera görüntülerini incelemeye aldı.
Bıçaklanan kadının yerdeki hali ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.