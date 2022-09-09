3 çocuk annesi Bergüzar Korel'in sıfır makyaj hali bütün övgüleri topladı!

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, 13 yıl önce meslektaşı Halit Ergenç
ile nikah masasına oturdu. Geçen ay evlilik yıldönümlerini kutlayan çiftin aşk pozu beğeni topladı.
Evliliklerini 3 çocuk ile taçlandıran Bergüzar Korel
ve Halit Ergenç çifti, yaz aylarını Türkiye'de geçirdikten sonra Londra'ya geri döndüler.
Doğal güzellikte Bergüzar Korel
Çocuklarının eğitimleri için İngiltere'nin başkenti Londra'ya taşınan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, oradaki hayatlarını sürekli takipçileriyle paylaşıyorlar. Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan Bergüzar Korel, bugün Londra'daki evinden paylaştığı bir fotoğrafıyla hayranlarının övgülerini topladı. İşte makyajsız doğal güzellikte Bergüzar Korel..