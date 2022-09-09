MAGAZİN
09 Eylül 2022 - 14:10

3 çocuk annesi Bergüzar Korel'in sıfır makyaj hali bütün övgüleri topladı!

Çocuklarının eğitimleri için Londra'ya taşınan ve orada yaşamaya başlayan Bergüzar Korel ile Halit Ergenç çifti, Türkiye'deki yaz tatillerini bitirerek evlerine geri döndüler. Bugün Londra'daki evinden bir paylaşım yapan Bergüzar Korel'in sıfır makyaj hali bütün övgüleri topladı.

MAGAZİN
09 Eylül 2022 - 14:10
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3 çocuk annesi Bergüzar Korel'in sıfır makyaj hali bütün övgüleri topladı!


Bergüzar Korel ile Halit ErgençÜnlü oyuncu Bergüzar Korel, 13 yıl önce meslektaşı Halit Ergenç ile nikah masasına oturdu. Geçen ay evlilik yıldönümlerini kutlayan çiftin aşk pozu beğeni topladı. 

Bergüzar Korel ile Halit Ergenç



Evliliklerini 3 çocuk ile taçlandıran Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti, yaz aylarını Türkiye'de geçirdikten sonra Londra'ya geri döndüler.

Bergüzar Korel ile Halit Ergenç

Doğal güzellikte Bergüzar Korel

Çocuklarının eğitimleri için İngiltere'nin başkenti Londra'ya taşınan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, oradaki hayatlarını sürekli takipçileriyle paylaşıyorlar. 

 

Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan Bergüzar Korel, bugün Londra'daki evinden paylaştığı bir fotoğrafıyla hayranlarının övgülerini topladı. İşte makyajsız doğal güzellikte Bergüzar Korel..

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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