3 devlet bankası emeklilere kasayı açtı! Başvuranlar geri ödemesiz 5000 TL alacak!

Emeklilerin, 25 Şubat 2023 tarihinden itibaren Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank'tan promosyon ödemesi almayı talep edebilmesi için 3 günleri var. Bu bankalara promosyon başvurusunda bulunan emekliler, 28 Şubat 2023 tarihine kadar hak sahibi olacak.
Maaşını Taşıyanlara Sunulan Promosyonlar
Maaşlarını bu bankalarına taşıyan emekliler, toplam tutarı en az 3.000 TL, en fazla 8.000 TL olan promosyonlar, Şubat 2023 sonuna kadar alabilecek. Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank 5.000 TL'ye varan kampanya koşullarını ve ödeme vadelerini açıkladı.
Vakıfbank PromosyonlarıVakıfbank, müşterilerine 1 aylık eşit emekli maaşı ödemesi sunuyor. Vakıfbank için promosyon tutarları ise aşağıdaki gibi;
3.500 TL'ye kadar, 3 yıl boyunca toplam 3.000 TL
3.500 TL ile 7.500 TL arası, 3 yıl boyunca toplam 3.500 TL 7.500 ile 10.000 TL arası, 3 yıl boyunca toplam 4.500 TL 10.000 TL ve üzeri, 3 yıl boyunca toplam 5.000 TL
Ziraat Bankası PromosyonlarıZiraat Bankası, bankadan SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli aylığı alan müşterilerine promosyon veriyor. Ziraat Bankası için promosyon ödeme tutarları aşağıdaki gibi; Yıllık geliri 3.500 TL altı 3.000 TL Yıllık geliri 3.500 TL ile 7.500 TL arası 3.500 TL Yıllık geliri 7.500 TL ile 10.000 TL arası 4.500 TL 3 yıl boyunca 10.000 TL'den fazlası 5.000 TL
Halkbank PromosyonlarıHalkbank, maaşlarını bankadan alan emeklilere 5.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapacak. Halkbank için promosyon ödeme tutarları şu şekilde; 3.500 TL altı için 3.000 TL 3.500 ile 7.500 TL arası için 3.500 TL 7.500 ile 10.000 TL arası için 4.500 TL 3 yıl boyunca 10.000 TL'den fazlası için 5.000 TL Halkbank İlk 3 Ay Geri Ödemesiz 50.000 TL İhtiyaç Kredisi Sunuyor
Emekli promosyon ödemelerinin yanı sıra Halkbank, ilk 3 ay geri ödemesiz 50.000 TL ihtiyaç kredisi de sunuyor. Halkbank, müşterilerine % 1,69 faiz oranıyla 24 aydan 36 aya kadar vadeler sunuyor. Müşteriler, gelirleriyle orantılı olarak 50.000 TL'ye kadar kullanabilecekleri ihtiyaç kredisinin parametreleri dahilinde ödeme şeklini seçebiliyor. Halkbank ayrıca 3 ayda bir eşit ödemeli, azalan ve artan taksitli, aylık eşit ödemeli ve serbest ödeme seçenekleri de sunuyor.