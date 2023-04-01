'3 Dönem Kuralı, İttifak Ortaklığı, Siyasi Yasak': Partilerde liste sancısı!







AK PARTİ’DE ÜÇ DÖNEM SIKINTISI







HDP’NİN ÖNÜNDEKİ İKİ AYRI SORUN: SİYASİ YASAK VE İKİ DÖNEM KURALI

İKİ DÖNEM KURALI İLE SINIRLI ESNEKLİK

CHP’DE İTTİFAK ORTAKLIĞI ADAY BELİRLEMEYİ ETKİLİYOR

İYİ PARTİ VE CHP’DE YASAMA YÜRÜTME TERCİHİ

MHP VE İYİ PARTİ’NİN ELİ RAHAT

Yüksek Seçim Komisyonu'nun (YSK) takvimi, Türkiye'nin seçim ortamına girmesiyle ilerliyor. YSK takvimine göre bazı önemli dönüm noktaları geride kaldı. Seçime katılan siyasi partiler açıklandı, ittifak protokolü sunuldu ve cumhurbaşkanı adayı belirlendi. Seçim sürecinin en önemli adımlarından birisi olan milletvekili adaylarını belirleme süreci devam ediyor. Partilerin milletvekili adaylığına ilişkin listelerini Yüksek Seçim Komisyonu'na sunabilmeleri için 9 Nisan'a kadar süreleri var. Partinin aday listesinin belirlenmesi için 8 gün kala hummalı çalışmalar devam ediyor. Bazı siyasi partilerin adaylık sürecinde karar vermeyi zorlaştıran ikili ve üçlü kurallar, olası siyasi yasaklar ve departman temsilcilerinin seçimi gibi öznel koşulları da vardır.İktidara gelişinin 20. yılını kutlayan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), tüzüğünde üst üste üç dönem delege olamayacağını belirttiği için adaylık sürecinde zorlanıyor. Geçen seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimiyle uzatılan kuralın bu seçimde de istisnasız uygulanacağı söylendi. "Erdoğan'dan üç kavramı güçlendirecek itirazlar: Yeni gelenlerin tecrübesi var" Son haftalarda kuralın genişletildiği ve parti içindeki bazı tecrübeli isimlerin yeniden milletvekili adayı olarak gösterildiğine dair perde arkası yansımalara rağmen, üçlü iktidar kuralına bağlı kalsalar bile Cumhurbaşkanı Erdoğan uygulamaya karar veriyor. AK Parti fraksiyonel liderliği ve genel merkez liderliğinin, bazı delegelerin isimlerinin Erdoğan'a gönderildiği bilgisini paylaştığı ve Erdoğan'ın bu teklife karşı çıktığı iddia edilen Türkiye gazetesinin haberine göre, şunları söyledi: Yeni gelenler deneyim kazanır.” AK partinin üç dönem kuralına takılan isimleri şöyle: Bülent Turan, Yılmaz Tunç, Mustafa Elitaş, Ali İhsan Yavuz, Hamza Dağ, Jülide Sarıeroğlu, Mehmet Özhaseki, Ahmet Aydın, Akif Çağatay Kılıç, Cevdet Yılmaz, Emrullah İşler, Mahir Ünal, Öznur Çalık, Veysel Eroğlu..Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) adaylık kararlarını etkileyen iki önemli noktası var. Bir yanda Parti Tüzüğü'ndeki iki kadro düzenlemesi, diğer yanda partinin mevcutta olan milletvekillerinin neredeyse tamamına yakını ve milletvekili adayı olan birçok isim siyasi olarak yasaklanabilecek.Parti yönetiminin geçmiş seçimlerde eşbaşkanlara kadar uzatılan parti tüzüğündeki iki başkanlık kuralını bu dönem sadece eşbaşkanları da kapsayacak şekilde genişletmeyi düşündüğü öğrenildi. Pervin Buldan, Meral Danış Beştaş ile birlikte , Ayşe Acar Başaran ve 16 isim daha var. HDP'nin milletvekili seçemediği ancak oy kullanma olasılığının yüksek olduğu bazı eyaletlerde, Filiz Kerestecioğlu ve Garo Paylan gibi iki ofis kuralına bağlı kalan isimlerin aday gösterilebileceği tartışıldı.Bir önceki yapılan seçimlere göre aday sayısını ikiye katladığı görülen Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP), o seçimlerden farklı olarak ittifaklar da aday gösterme sürecini etkileyecek. Millet İttifakı'nın mecliste en çok sandalyeye sahip partisi CHP, bir yanda İYİ Parti, diğer yanda müttefiki DEVA, Demokrat, Gelecek ve Saadet Partisi ile genel seçim listesi için çalışıyor. İYİ Parti, DEVA, DP, Gelecek ve Saadet Partisi kendi listelerinden aday göstermelerine kapıyı kapattı, dolayısıyla bu partilerin CHP listesinde yer alması bekleniyor. CHP'nin müttefiklerine kaç sandalye vereceği henüz belli değil, ancak dört partinin 20 milletvekilinden oluşan bir meclis grubu kurmayı hedeflediği söyleniyor. CHP'nin kendi listelemesini belirlerken bu sayıyı göz önünde bulundurup hareket etmesi, başvuru rekoru kıran bir adayın aday olma şansını azaltıyor.İYİ Parti'nin ve CHP'nin aday adaylığı kararlarını etkileyen bir diğer unsur ise seçimin kazanılması durumunda bürokrasi ve bakanlıklarda yapılması gereken değişiklikler. Her iki parti de bakan olarak atadığı isimlerin yanı sıra bürokraside kilit konumlara personel ataması yapıyor. Bu görevlerde milletvekili olarak tercih edilen isimlerin seçilmesi mümkün olmadığından, yasama ve yürütme organları arasında her iki taraf da milletvekili olmaya devam edecek bazı isimler için oy kullanır.İYİ Parti, CHP'nin çok sayıda sandalyesi olması ve cumhurbaşkanı adayı gösteren bir parti olması nedeniyle listesini diğer siyasi partilere açması gerektiğini savunuyor, ancak listeyi diğer ittifak partilerine kapatacak ölçüde eleştirildi. Aday gösterme işlemi daha rahat yapılabilir. Kendi logolarıyla ve adayıyla seçime giren Demokratların artık adaylarının seçimini etkileyecek parti içi bilanço dışında başka bir etkenleri kalmadı.