GÜNDEM
02 Eylül 2022 - 16:54

3 Eylül'de benzin ve motorin grubuna indirim geliyor!

Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını etkilemeye başladı. Benzin ve motorin grubuna indirim geleceği bilgisini veren sektör kaynakları benzine 1,51 lira motorine de 2,41 lira indirimin yansıyacağını bildirdiler.

GÜNDEM
02 Eylül 2022 - 16:54
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3 Eylül'de benzin ve motorin grubuna indirim geliyor!


24 Şubat günü Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaş özellikle Brent petrol fiyatlarını etkiledi. Dolar/TL kurunda yaşanan yükseliş ile birlikte petrol fiyatları yükselirken son günlerde dolarda yaşanan düşüş akaryakıt fiyatlarının da düşmesine neden oldu.

3 Eylül'de benzin ve motorin grubuna indirim



Brent petrol fiyatlarında ve aynı zamanda dövizde meydana gelen değişimle özellikle araç sahipleri benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip ederken sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre 3 Eylül tarihinden itibaren benzin ve motorin grubuna indirim beklentisinin oluştuğu öğrenildi.

Benzine 1,51 lira motorine de 2,41 lira indirim

Hem benzin fiyatlarına hem de motorin fiyatlarına 3 Eylül Cumartesi günü itibariyle bir indirim geleceği belirtilirken benzin grubunun 1,51 lira, motorin grubunun ise 2,41 lira inmesi bekleniyor.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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