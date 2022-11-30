3 gelire 3 faizli kredi dönemi başlıyor! Evi olmayanlar hazırlandı: 0,69 faizle konut kredisi başlıyor

2022 yılı itibarıyla konut fiyatlarında yaşanan fiyat artışı 7’den 70’e tüm vatandaşları olumsuz etkiledi. Satılık konut fiyatları artarken buna paralel olarak kiralık ev fiyatları da zirveye çıktı. vatandaşlar için ev sahibi olmak artık hayal olmuşken mayıs ayında yeni bir kredi paketi duyurulmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan kredi kampanyasında, konut kredi faizleri 0,89 ile 0,99’a çekilmişti. Ancak şartlara uymayan vatandaşlar bu kredi paketinden yararlanamadı. Şimdi ise konut kredileri için yeni bir açıklama yapıldı. Konut kredilerinde 3 kategorili faiz dönemi başlıyor. Buna göre vatandaşlar kendi gelir gruplarına göre belirlenen oranlarda konut kredisi kullanabilecekler.
Her gelir grubuna göre faizli kredi geliyor
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, henüz hazırlık aşamasında olan konut kredisi paketi hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, 12 Kasım günü müteahhitlerle bir araya gelerek emlak sektörü hakkında kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmeden kamu bankaları desteği ile konut kredisi paketi çıktı. Önümüzdeki aylarda duyurulması beklenen konut kredisi kampanyasına göre vatandaşlar 3 farklı kategoride kredi kullanabilecekler. Alt, orta ve üst gelir grubuna mensup kişiler için 3 farklı faiz oranı uygulanacak. Alt gelir grubu için faiz oranı yüzde 0.69’tan başlarken üst gelir grubu için ise sınır yüzde 1,20 olacak. Kredi kampanyası kamu bankaları Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank aracılığı ile vatandaşlara sunulacak. Konut kredisi kampanyasında faiz oranları yüzde 0,69 ila 1,20 arasında uygulanacak. Vatandaşlar konut satın almak için kamu bankalarına müracaat edecek ve gelir gruplarına göre kredi çekme imkanı elde edecekler. Bu hamlenin hem konut satın almayı kolaylaştırması hem de konut fiyatlarında düşüş sağlaması bekleniyor. Konut kredisi kampanyasının Aralık ayı sonuna kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.