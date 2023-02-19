Finans
19 Şubat 2023 - 09:00

3 gün içerisinde IBAN numarasını yazan 500 TL para iadesi alacak! 2 bankadan duyuru yapıldı: Hemen ATM'den çekilebilecek

Ziraat Bankası ve Halkbank 64 il genelinde 5 gün içerisinde 500 lira iade edecek. İllerde düzenlenen kuralar anlık olarak izlenebilmekte ve online olarak takip yapılabilmektedir. 5 milyondan fazla vatandaşın başvurduğu TOKİ İlk Evim ve İlk İşyerim projesinin kurası sonrasında pek çok kişi parasını nasıl geri alabileceğini araştırıyor. 500 TL iade almak için ne yapılması gerekiyor? Sorusu ise merak konusu oldu. Daha fazla detaya haberimizden ulaşabilirsiniz…

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19 Şubat 2023 - 09:00
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3 gün içerisinde IBAN numarasını yazan 500 TL para iadesi alacak! 2 bankadan duyuru yapıldı: Hemen ATM'den çekilebilecek
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TOKİ'nin 500 lira iade araştırması yoğunlaştı. Ziraat ve Halkbank art arda yapacak. İşte detaylar…

TOKİ 500 TL ÜCRET İADESİ VAR MI, NE ZAMAN İADE EDİLECEK?

Çekilişe katılmaya hak kazanamayanların başvuru ücretleri çekilişten 5 iş günü sonra iade edilecektir. Başvurusu iptal edilenlerin başvuru ücretleri de kurayı beklemeden iade edilecektir.



toki

ZİRAAT BANKASI, HALKBANK TOKİ KURA İADE NASIL YAPILIR?

Çekilişi kazanamazsanız uygulamada ödediğiniz 500 TL IBAN numarasına iade edilebilir. Çekilişe katılmaya hak kazanamayanlar TOKİ başvuru ücretini, başvurunun yapıldığı bankanın yetkili şube ve ATM'lerinden iade alabilirler.

BAŞVURU ÜCRETİ İADE EDİLİR Mİ?

TOKİ, Halkbank aracılığıyla alınan ödemelerin iade sürecini de aynı banka aracılığıyla gerçekleştirmektedir. Bu nedenle aşağıdaki link üzerinden bu siteyi ziyaret ettikten sonra; Kişisel numara ve telefon numarası TC'yi girdikten sonra aşağıdaki kutudan çıkan harfleri onay kutusuna girin ve devam'a basın.

Telefonunuza gönderilecek şifreyi ilgili alana girin ve devam tuşuna basın. Karşılık gelen ekrana hesap bilgilerinizi girin ve devam düğmesine basın. Verdiğiniz bilgilerde herhangi bir hata yoksa iade süreci başlayacaktır.

TOKİ ÜCRET İADESİ NASIL, NEREDEN YAPILACAK?

Çekilişe katılmaya hak kazanamayanlar TOKİ başvuru ücretini başvurunun yapıldığı bankanın yetkili ofis ve ATM'lerinden iade alabilirler.

YENİ KURA TAKVİMİ PAYLAŞILMIŞTI

Geçen Kasım ayında başlayan TOKİ çekilişlerinin 2023 Mart ayına kadar devam etmesi planlanıyor. 2+1 ve 3+1 seçenekleri olan daireler noter huzurunda yapılacak çekiliş sonucunda hak sahibini bulacak.

6-14 Şubat 2023 tarihlerinde yapılması beklenen TOKİ yönetmeliği şöyle:

5-6 Şubat: Kütahya

6-13 Şubat: İzmir

7-8 Şubat: Afyonkarahisar

11 Şubat: Edirne

12 Şubat: Kırklareli

İADE NE ZAMAN YAPILACAK?

Çekilişten sonra uygun görülmeyen veya başvurusunu geri çeken vatandaşlara, çekiliş tarihinden itibaren 5 gün içinde başvuru ücreti iade edilebilir. İadeler IBAN numarası ile ATM'lerden çekilebilir. TOKİ ücretlerinin geri ödenmesi için Halkbank ve Ziraat Bankası hizmet vermektedir. Vatandaşlar bu bankaların şubelerinden veya Halkbank'ın internet adresinden kişisel verilerini kullanarak iade talebinde bulunabiliyor.

TOKİ ÖDEMELERİ NASIL?

Bununla beraber 800 bin TL'ye satılan 3+1 dairenin peşinatı 80 bin TL, aylık ödemesi 3 bin 40 TL ve vadesi 250 ay. TOKİ 250.000 Sosyal Konut Projesi, düşük gelirli konut sahiplerini ekonomik konut ve finansman seçenekleriyle desteklemektedir.

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

TOKİ lokasyon çekilişi sonrası isim listesi e-devlet aracılığıyla öğrenilebilecek.

1 ADANA İMAMOĞLU ADANA İMAMOĞLU 500/ 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 500 ZB 14.09.2022-31.10.2022

2 ADANA KOZAN ADANA KOZAN 500/ 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 500 HB 15.09.2022-31.10.2022

3 ADANA MERKEZ ADANA MERKEZ (ÇUKUROVA,SEYHAN,YÜREĞİR,CEYHAN) 4100/ 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 4.100 HB 14.09.2022-31.10.2022

4 ADANA SARIÇAM ADANA SARIÇAM 800/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 800 HB 14.09.2022-31.10.2022

5 ADANA TUFANBEYLİ ADANA TUFANBEYLİ 156/ 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 156 ZB 14.09.2022-31.10.2022

6 ADANA YUMURTALIK ADANA YUMURTALIK 300/ 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 300 ZB 14.09.2022-31.10.2022

7 ADIYAMAN BESNİ ADIYAMAN BESNİ 500/ 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 500 HB 14.09.2022-31.10.2022

8 ADIYAMAN ÇELİKHAN ADIYAMAN ÇELİKHAN 500/ 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 500 ZB 14.09.2022-31.10.2022

9 ADIYAMAN GERGER ADIYAMAN GERGER 2. ETAP 120 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 120 ZB 14.09.2022-31.10.2022

10 ADIYAMAN GÖLBAŞI ADIYAMAN GÖLBAŞI 270 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 270 HB 14.09.2022-31.10.2022

11 ADIYAMAN KAHTA ADIYAMAN KAHTA 300 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 300 HB 16.09.2022-31.10.2022

12 ADIYAMAN MERKEZ ADIYAMAN MERKEZ 500/ 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 500 HB 15.09.2022-31.10.2022

13 ADIYAMAN SAMSAT ADIYAMAN SAMSAT 100 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 100 ZB 16.09.2022-31.10.2022

14 ADIYAMAN SİNCİK ADIYAMAN SİNCİK 260 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 260 ZB 14.09.2022-31.10.2022

15 ADIYAMAN TUT ADIYAMAN TUT 100 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 100 ZB 14.09.2022-31.10.2022

16 AFYONKARAHİSAR BAŞMAKÇI AFYONKARAHİSAR BAŞMAKÇI 127/ 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 127 HB 14.09.2022-31.10.2022

17 AFYONKARAHİSAR BAYAT AFYONKARAHİSAR BAYAT 4. ETAP 204/ 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 204 ZB 14.09.2022-31.10.2022

18 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN AFYONKARAHİSAR BOLVADİN 150 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 150 HB 15.09.2022-31.10.2022

19 AFYONKARAHİSAR ÇAY AFYONKARAHİSAR ÇAY PAZARAĞAÇ 59 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 59 HB 14.09.2022-31.10.2022

20 AFYONKARAHİSAR ÇAY AFYONKARAHİSAR ÇAY KARACAÖREN 60/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 60 ZB 07.10.2022-31.10.2022

21 AFYONKARAHİSAR ÇAY AFYONKARAHİSAR ÇAY 100/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 100 ZB 07.10.2022-31.10.2022

22 AFYONKARAHİSAR ÇOBANLAR AFYONKARAHİSAR ÇOBANLAR 157 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 157 ZB 14.09.2022-31.10.2022

23 AFYONKARAHİSAR DAZKIRI AFYONKARAHİSAR DAZKIRI 2. ETAP 63 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 63 ZB 14.09.2022-31.10.2022

24 AFYONKARAHİSAR DİNAR AFYONKARAHİSAR DİNAR HAYDARLI 136 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 136 ZB 14.09.2022-31.10.2022

25 AFYONKARAHİSAR DİNAR AFYONKARAHİSAR DİNAR TATARLI 36 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 36 ZB 14.09.2022-31.10.2022

26 AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ 3. ETAP 316 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 316 HB 14.09.2022-31.10.2022

27 AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ GÖMÜ 200 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 200 HB 14.09.2022-31.10.2022

28 AFYONKARAHİSAR HOCALAR AFYONKARAHİSAR HOCALAR 63 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 63 ZB 14.09.2022-31.10.2022

29 AFYONKARAHİSAR İHSANİYE AFYONKARAHİSAR İHSANİYE 50/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 50 ZB 19.09.2022-31.10.2022

30 AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR 3. ETAP 96 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 96 HB 14.09.2022-31.10.2022

31 AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR SEYDİLER 100/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ

32 AFYONKARAHİSAR KIZILÖREN AFYONKARAHİSAR KIZILÖREN 110 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 110 ZB 14.09.2022-31.10.2022

33 AFYONKARAHİSAR MERKEZ AFYONKARAHİSAR BEYYAZI 50 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 50 ZB 14.09.2022-31.10.2022

34 AFYONKARAHİSAR MERKEZ AFYONKARAHİSAR MERKEZ 191 /250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 191 HB 14.09.2022-31.10.2022

35 AFYONKARAHİSAR SANDIKLI AFYONKARAHİSAR SANDIKLI 5. ETAP 278 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 278 ZB 14.09.2022-31.10.2022

36 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA 164 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 164 ZB 14.09.2022-31.10.2022

37 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA GÜNEY 106 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 106 ZB 14.09.2022-31.10.2022

38 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA KILIÇARSLAN 94 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 94 ZB 14.09.2022-31.10.2022

39 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA AFYONKARAHİSAR SİNANAPAŞA KIRKA 70/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 70 ZB 07.10.2022-31.10.2022

40 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA AHMETPAŞA 80/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 80 ZB 07.10.2022-31.10.2022

41 AFYONKARAHİSAR SULTANDAĞI AFYONKARAHİSAR SULTANDAĞI 50/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 50 ZB 19.09.2022-31.10.2022

42 AĞRI DİYADİN AĞRI DİYADİN 80 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 80 ZB 14.09.2022-31.10.2022

43 AĞRI DOĞUBEYAZIT AĞRI DOĞUBAYAZIT 100 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 100 ZB 30.09.2022-31.10.2022

44 AĞRI ELEŞKİRT AĞRI ELEŞKİRT 80 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 80 ZB 14.09.2022-31.10.2022

45 AĞRI MERKEZ AĞRI MERKEZ 878 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 878 HB 14.09.2022-31.10.2022

46 AĞRI PATNOS AĞRI PATNOS 130/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 130 HB 14.09.2022-31.10.2022

PROJE LİSTESİ

47 AĞRI TAŞLIÇAY AĞRI TAŞLIÇAY 80 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 80 ZB 14.09.2022-31.10.2022

48 AĞRI TUTAK AĞRI TUTAK 132 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 132 ZB 14.09.2022-31.10.2022

49 AKSARAY AĞAÇÖREN AKSARAY AĞAÇÖREN 2. ETAP 120 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 120 ZB 14.09.2022-31.10.2022

50 AKSARAY ESKİL AKSARAY ESKİL 4. ETAP 300 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 300 ZB 14.09.2022-31.10.2022

51 AKSARAY ESKİL AKSARAY ESKİL EŞMEKAYA 2. ETAP 94 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 94 ZB 14.09.2022-31.10.2022

52 AKSARAY GÜLAĞAÇ AKSARAY GÜLAĞAÇ 142 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 142 ZB 14.09.2022-31.10.2022

53 AKSARAY GÜZELYURT AKSARAY GÜZELYURT 4. ETAP 106 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 106 ZB 14.09.2022-31.10.2022

54 AKSARAY MERKEZ AKSARAY MERKEZ 200/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 200 HB 14.09.2022-31.10.2022

55 AKSARAY MERKEZ AKSARAY MERKEZ YENİKENT 70/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 70 ZB 07.10.2022-31.10.2022

56 AKSARAY ORTAKÖY AKSARAY ORTAKÖY 70/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 70 ZB 07.10.2022-31.10.2022

57 AKSARAY SARIYAHŞİ AKSARAY SARIYAHŞİ 108 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 108 ZB 14.09.2022-31.10.2022

58 AKSARAY SULTANHANI AKSARAY SULTANHANI 4. ETAP 142 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 142 ZB 14.09.2022-31.10.2022

59 AMASYA GÖYNÜCEK AMASYA GÖYNÜCEK 2. ETAP 125 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 125 ZB 14.09.2022-31.10.2022

60 AMASYA GÜMÜŞHACIKÖY AMASYA GÜMÜŞHACIKÖY 100 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 100 ZB 03.10.2022-31.10.2022

61 AMASYA HAMAMÖZÜ AMASYA HAMAMÖZÜ 2. ETAP 157 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ

62 AMASYA MERKEZ AMASYA MERKEZ 180 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 180 HB 14.09.2022-31.10.2022

63 AMASYA MERZİFON AMASYA MERZİFON 150 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 150 HB 14.09.2022-31.10.2022

64 AMASYA SULUOVA AMASYA SULUOVA 4. ETAP 251 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 251 ZB 14.09.2022-31.10.2022

65 AMASYA TAŞOVA AMASYA TAŞOVA 100 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 100 ZB 03.10.2022-31.10.2022

66 AMASYA ZİYARET AMASYA ZİYARET 3. ETAP 87 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 87 HB 14.09.2022-31.10.2022

67 ANKARA AYAŞ ANKARA AYAŞ 4. ETAP 300 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 300 HB 14.09.2022-31.10.2022

68 ANKARA BALA ANKARA BALA 3. ETAP 160 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 160 ZB 14.09.2022-31.10.2022

69 ANKARA BEYPAZARI ANKARA BEYPAZARI 150/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 150 ZB 07.10.2022-31.10.2022

70 ANKARA ÇAMLIDERE ANKARA ÇAMLIDERE 2. ETAP 100 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 100 ZB 14.09.2022-31.10.2022

71 ANKARA ETİMESGUT ANKARA ETİMESGUT BALLIKUYUMCU 3800 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 3.800 HB 14.09.2022-31.10.2022

72 ANKARA EVREN ANKARA EVREN 150 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 150 ZB 14.09.2022-31.10.2022

73 ANKARA GÖLBAŞI ANKARA GÖLBAŞI GERDER 1545/ 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 1.545 HB 14.09.2022-31.10.2022

74 ANKARA HAYMANA ANKARA HAYMANA 200/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 200 ZB 20.09.2022-31.10.2022

75 ANKARA KAHRAMANKAZAN ANKARA KAHRAMANKAZAN 800 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 800 HB 14.09.2022-31.10.2022

76 ANKARA KIZILCAHAMAM ANKARA KIZILCAHAMAM 63 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 63 HB 14.09.2022-31.10.2022

77 ANKARA MAMAK ANKARA MAMAK 3645 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 3.645 HB 14.09.2022-31.10.2022

78 ANKARA NALLIHAN ANKARA NALLIHAN ÇAYIRHAN 100/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 100 ZB 22.09.2022-31.10.2022

79 ANKARA POLATLI ANKARA POLATLI 700 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 700 HB 14.09.2022-31.10.2022

80 ANKARA SİNCAN ANKARA SİNCAN SARAYCIK 1626/ 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 1.626 HB 14.09.2022-31.10.2022

81 ANKARA SİNCAN ANKARA SİNCAN YENİPEÇENEK 4800 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 4.800 HB 14.09.2022-31.10.2022

82 ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR 311 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 311 HB 14.09.2022-31.10.2022

83 ANTALYA AKSEKİ ANTALYA AKSEKİ 150 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 150 ZB 15.09.2022-31.10.2022

84 ANTALYA ALANYA ANTALYA ALANYA 500 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 500 HB 15.09.2022-31.10.2022

85 ANTALYA DEMRE ANTALYA DEMRE 200 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 200 HB 15.09.2022-31.10.2022

86 ANTALYA FİNİKE ANTALYA FİNİKE 100 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 100 HB 15.09.2022-31.10.2022

87 ANTALYA GAZİPAŞA ANTALYA GAZİPAŞA 300 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 300 HB 14.09.2022-31.10.2022

88 ANTALYA İBRADI ANTALYA İBRADI 100 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 100 ZB 14.09.2022-31.10.2022

89 ANTALYA KAŞ ANTALYA KAŞ 200 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 200 HB 14.09.2022-31.10.2022

90 ANTALYA KEMER ANTALYA KEMER 200/ 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 200 HB 15.09.2022-31.10.2022

91 ANTALYA KORKUTELİ ANTALYA KORKUTELİ 100 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 100 HB 15.09.2022-31.10.2022

92 ANTALYA MANAVGAT ANTALYA MANAVGAT 350 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 350 HB 14.09.2022-31.10.2022

93 ANTALYA MERKEZ ANTALYA MERKEZ 4600 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 4.600 HB 14.09.2022-31.10.2022

94 ANTALYA SERİK ANTALYA SERİK 350 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 350 HB 14.09.2022-31.10.2022

95 ARDAHAN ÇILDIR ARDAHAN ÇILDIR 50 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 50 ZB 15.09.2022-31.10.2022

96 ARDAHAN GÖLE ARDAHAN GÖLE 100 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 100 HB 14.09.2022-31.10.2022

97 ARDAHAN MERKEZ ARDAHAN MERKEZ 100 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 100 HB 14.09.2022-31.10.2022

98 ARTVİN MERKEZ ARTVİN MERKEZ 500 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 500 HB 14.09.2022-31.10.2022

99 AYDIN BOZDOĞAN AYDIN BOZDOĞAN 196 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 196 ZB 14.09.2022-31.10.2022

100 AYDIN BUHARKENT AYDIN BUHARKENT 300 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 300 ZB 14.09.2022-31.10.2022

101 AYDIN ÇİNE AYDIN ÇİNE 228 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 228 HB 14.09.2022-31.10.2022

102 AYDIN DİDİM AYDIN DİDİM 220 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 220 ZB 1.11.2022-15.11.2022

103 AYDIN GERMENCİK AYDIN GERMENCİK 150 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 150 ZB 1.11.2022-15.11.2022

104 AYDIN İNCİRLİOVA AYDIN İNCİRLİOVA 2. ETAP 150 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 150 ZB 14.09.2022-31.10.2022

105 AYDIN KARACASU AYDIN KARACASU 315 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 315 ZB 14.09.2022-31.10.2022

106 AYDIN KARPUZLU AYDIN KARPUZLU 48 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 48 ZB 14.09.2022-31.10.2022

107 AYDIN KOÇARLI AYDIN KOÇARLI 79 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 79 ZB 14.09.2022-31.10.2022

108 AYDIN KUYUCAK AYDIN KUYUCAK 2. ETAP 265 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 265 ZB 14.09.2022-31.10.2022

109 AYDIN MERKEZ AYDIN MERKEZ 980 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 980 HB 14.09.2022-31.10.2022

110 AYDIN NAZİLLİ AYDIN NAZİLLİ 139 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 139 HB 14.09.2022-31.10.2022

111 AYDIN SÖKE AYDIN SÖKE 250 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 250 HB 14.09.2022-31.10.2022

112 BALIKESİR ALTIEYLÜL BALIKESİR İLİ ALTIEYLÜL İLÇESİ GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİ 1450 /250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 1.450 ZB 14.09.2022-31.10.2022

113 BALIKESİR AYVALIK BALIKESİR İLİ AYVALIK İLÇESİ KAZIMKARABEKİR MAHALLESİ 300/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 300 HB 14.09.2022-31.10.2022

114 BALIKESİR BALYA BALIKESİR İLİ BALYA İLÇESİ 75/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 75 ZB 06.10.2022-31.10.2022

115 BALIKESİR BANDIRMA BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ KAYACIK MAHALLESİ 388 /250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 388 HB 14.09.2022-31.10.2022

116 BALIKESİR BİGADİÇ BALIKESİR İLİ BİGADİÇ İLÇESİ ÇAVUŞ MAHALLESİ 500/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 500 ZB 14.09.2022-31.10.2022

117 BALIKESİR DURSUNBEY BALIKESİR İLİ DURSUNBEY İLÇESİ 150/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 150 ZB 06.10.2022-31.10.2022

118 BALIKESİR HAVRAN BALIKESİR İLİ HAVRAN İLÇESİ BÜYÜKDERE MAHALLESİ 100/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 100 ZB 14.09.2022-31.10.2022

119 BALIKESİR İVRİNDİ BALIKESİR İLİ İVRİNDİ İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ 142/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 142 ZB 14.09.2022-31.10.2022

120 BALIKESİR MARMARA BALIKESİR İLİ MARMARA İLÇESİ ÇINARLI MAHALLESİ 140/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 140 ZB 14.09.2022-31.10.2022

121 BALIKESİR SAVAŞTEPE BALIKESİR İLİ SAVAŞTEPE İLÇESİ KARACALAR MAHALLESİ 190/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 190 ZB 14.09.2022-31.10.2022

122 BALIKESİR SINDIRGI BALIKESİR İLİ SINDIRGI İLÇESİ ÇAVDAROĞLU MAHALLESİ 240/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 240 ZB 14.09.2022-31.10.2022

123 BALIKESİR SUSURLUK BALIKESİR İLİ SUSURLUK İLÇESİ SULTANİYE MAHALLESİ 300/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ

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Doğukan SEVİGEN
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