3 gün içinde hemen SGK'ya dilekçe verin! Paranız buhar olabilir: Duyuru yapıldı

SGK, asgari ücretli çalışanlara geri ödemesiz 25 bin TL ödeme yapacağını açıkladı. Ödeme, bayram öncesinde dilekçe ile yapılacak ve tüm SSK'lı çalışanlar faydalanabilecek. Bağ-Kur'lu çalışanlar da ödeme alabilecek. SGK'dan 25 bin TL nakit destek ödemesi hakkında tüm ayrıntılar burada. Ramazan Bayramı öncesi tüm çalışanların yüzünü güldürecek bir müjde geldi. SGK, asgari ücretli olarak çalışan kişilere geri ödemesiz ve tek seferde 25.000 TL nakit destek ödemesi yapacak. Bu ödemeyi almak için sadece bir dilekçe göndermek yeterli olacak. Ayrıca, Bağ-Kur'lular da bu ödemeden faydalanabilecekler. SGK'nın bu toplu para ödemesi hakkında tüm detaylar açıklandı.
25 BİN TL DOĞUM PARASI VERİLECEK
SGK, çalışan kadınlara özel olarak 25.000 TL'lik nakdi destek ödemeleri için son dakika müjdesi verdi. Bu destek ödemeleri, doğum yardımı veya iş göremezlik raporu parası şeklinde veriliyor ve tek seferlik olarak hesaba yatırılıyor. Doğum yapan kadın çalışanlar, gerekli başvuru koşullarını sağladıklarında bu ödemeden faydalanabiliyorlar. Başvuru işlemleri için SGK'ya yazılı bir dilekçe vermek gerekiyor. Doğum parası ödemeleri, doğumun öncesinde 8 hafta ve doğumun sonrasında 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık doğum izni süresi baz alınarak hesaplanıyor. SSK'lı kadın çalışanlar bu süre boyunca doğum izni parası alabiliyorlar. Eğer doğan bebek ikiz ise, bu süre 2 hafta daha uzuyor.
KİMLER FAYDANALABİLİYOR? BAŞVURU ŞARTLARI NE?
SGK tarafından sigortalı çalışan kadınlara doğum yardımı ödemeleri sunuluyor, ancak belirli şartlar altında veriliyor. Bu ödemeler, asgari ücret zammı oranında artış gösteriyor ve 2023 yılı için 25.000 TL olarak belirlenmiştir. Doğum yardımı için başvuru koşulları şu şekildedir: Doğum öncesinde, yılda en az 90 gün sigorta primi ödemesi yapmış olmak gerekiyor. Doğum izni öncesi işten ayrılanlar bu haktan yararlanamazlar. Kadınların iş yerlerinde sigortalılıklarının devam etmesi zorunludur. İhbar süresi içinde, yani son 112 günde çalışan iş yerlerinde doktor raporu sunmak gerekiyor. Diğer işlemler SGK tarafından yönetilecek. SSK'lı kadın çalışanlar, bu koşulları karşılıyorlarsa, başvuru işlemleri için bir dilekçe yazarak SGK'ya başvurabilirler.