GÜNDEM
16 Nisan 2023 - 15:00

3 ilde ulaşım sorunu bitiyor! Yüksek Hızlı Tren piyangosu o illere vurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sivas, Yozgat ve Kırıkkale'yi kapsayan YHT hattının Ramazan Bayramı sonrasında seferlere başlayacağını duyurdu. Sefer detayları haberimizde...

GÜNDEM
16 Nisan 2023 - 15:00
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3 ilde ulaşım sorunu bitiyor! Yüksek Hızlı Tren piyangosu o illere vurdu
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun, "Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nı bayram ertesinde açmayı hedefliyoruz" açıklaması Sivas, Yozgat ve Kırıkkale illerinde heyecan yarattı. Hızlı tren hattının geçtiği bölgelerde insanlar, seferlerin başlaması ile birlikte sevdikleriyle buluşmak için sabırsızlanıyor.

KAÇ İSTASYON BULUNUYOR?

yht

Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı, Ankara ve Sivas arasındaki mesafeyi 603 kilometreden 405 kilometreye düşürerek seyahat süresini önemli ölçüde azaltacak. Hızlı tren hattı, Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere toplam 8 istasyona sahip. Bu istasyonlar sayesinde seyahat edenler hızlı trenin sunduğu konforlu bir yolculuk yapabilirler.



Hızlı tren hattında yolcular saatte 250 kilometre hızla seyahat edebilirler. Hat, modern ve güvenli bir şekilde inşa edilmiştir, bu da seyahatin güvenliği açısından son derece önemlidir. Ayrıca hat boyunca birçok doğal ve tarihi güzellik de yer alıyor.

Sivas, Yozgat ve Kırıkkale'de yaşayanların yanı sıra Ankara'da çalışan ya da ziyaret etmek isteyen kişiler de bu hattı kullanarak zaman ve konfor açısından büyük avantaj sağlayabilirler. 

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
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