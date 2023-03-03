3 Kamu bankası az önce DUYURDU... 12 ay geri ödeme yok! Düşük faizle 36 ay vade nakit destek ödemesi yapacak!

Türkiye'de meydana gelen depremler sonrası, depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çeşitli yardım çalışmaları yapılmaktadır. Kamu bankaları da bu kapsamda, depremzedelere özel kredi paketi hazırlığına başlamıştır. Bu kredi paketi, depremzedelerin anlık nakit ihtiyaçlarını karşılamalarına ve yaralarını sarabilmelerine yardımcı olmak için 6 ay ila 1 yıl geri ödemesiz ve 36 ay vadeli olarak sunulmaktadır.
HALKBANK, ZİRAAT BANKASI, VAKIFBANK AZ ÖNCE DUYURDU... 6 AY İLA 1 YIL GERİ ÖDEMESİZ 36 AY VADE NAKİT DESTEK VERECEK...
HALKBANK DEPREMZEDE KREDİSİHalkbank, depremzedelere yönelik kredi desteği sağlayacağını açıkladı. Gerçek kişiler ve ticari işletmelerin kullandığı kredi borçları/taksitleri, tüm kredi kartı borçları ve gayrinakdi kredi komisyonları, talebe bağlı olmaksızın 31 Ağustos 2023 tarihine kadar faizsiz olarak 6 ay süreyle ertelenecek. Ayrıca, deprem bölgesinde zarar gören ve talepte bulunan müşterilerin yanı sıra Adana, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır ve Elazığ gibi diğer illerdeki müşteriler de bu imkandan yararlanabilecekler.
VAKIFBANK DEPREM KREDİSİ
Vakıfbank, depremzedelere özel kredi desteği sunacak. Depremden zarar gören kişilere, 6 ay geri ödemesiz ve 36 ay vadeli kredi imkanı sağlanacak. ZİRAAT BANKASI DEPREM KREDİSİ
Ziraat Bankası ise, depremzedelere yönelik özel kredi desteği sağlayacaklarını duyurdu. Depremden zarar gören bireysel müşterilere 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeye kadar; KOBİ müşterilere ve çiftçilere ise 1 yıl ödemesiz, 36 ay vadeye kadar kredi destek paketleri oluşturulduğu belirtildi. Banka, bu kredi paketlerini hızla devreye alacaklarını açıkladı.
DEPREMZEDELERE FAİZSİZ MASRAFSIZ 5 BİN TL
Deprem bölgesinde yer alan kredi kartı müşterilerine, faizsiz ve masrafsız olarak 5000 TL nakit avans verileceği açıklandı.