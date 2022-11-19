EKONOMİ
19 Kasım 2022 - 21:22

3 kamu bankası emeklilere geri ödemesiz 3 bin TL verecek! Başvuru sayfası açıldı

Emeklilerin dört gözle beklediği haber geldi. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank emeklilere geri ödemesiz 3 bin TL verecek. Ayrıntılar haberimizde.

EKONOMİ
19 Kasım 2022 - 21:22
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3 kamu bankası emeklilere geri ödemesiz 3 bin TL verecek! Başvuru sayfası açıldı


Milyonlarca emekliyi ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Emekliler maaş zamlarını dört gözle bekliyor. Bu sırada yapılan açıklama ile emeklilere 3 bin TL nakit ödeme yapılacağı duyuruldu. Emekliler için düzenlenen bu kampanya Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank aracılığıyla verilecek.

İlk kez 2020 yılında başlayan promosyon uygulaması, 2022 yılında vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Bankalar promosyon tutarlarında farklı kampanyalar düzenledi. 1 Kasım 2022 tarihi itibarıyla imzalanan yeni sözleşmede 2025 yılına kadar geçerli olacak promosyon tutarları belirlendi.



Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan duyuruda emeklilere verilecek en düşük promosyon tutarının 3 bin TL olduğu belirtildi. Maaşını bu bankalardan alan ya da almayı taahhüt eden emekliler 3000 TL ödemeyi nakit olarak alabilecekler.

Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri Kasım 2022

Ziraat Bankası’nın resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emekli maaş ödemesini Ziraat Bankası’ndan alanlara yapılacak ödeme tutarları açıklandı. Buna göre;

3 bin 500 TL’den az emekli maaşı alanlara 3 bin TL,

3 bin 500 TL ila 7 bin 500 TL arasında maaş alanlara 3 bin 500 TL,

7 bin 500 TL ila 10 bin TL arasında maaş alanlara 4 bin 500 TL,

10 bin TL’nin üzerinde maaş alanlara ise 5 bin TL promosyon ödemesi yapılacak.

Vakıfbank emekli promosyon ödemeleri Kasım 2022

Vakıfbank’ın emekli promosyon ödeme tutarları belli oldu. Vakıfbank,

3 bin 500 TL’den az maaş alanlara 3 bin TL,

3 bin 500 TL ila 7 bin 500 TL maaş alanlara 3 bin 500 TL,

7 bin 500 TL ve 10 bin TL arasında maaş alana 4 bin 500 TL,

10 bin TL ve üzerinde maaş alan emeklilere ise 5 bin TL ödeme yapılacak.

Halkbank emekli promosyon ödemeleri Kasım 2022

Halkbank’ın emekli müşterilerine yapacağı promosyon ödeme tutarları açıklandı. Halkbank emekli promosyonu için şu tutarlarda ödeme yapacak:

3 bin 500 TL’den az maaş alanlara 3 bin TL

3 bin 500 TL ila 7 bin 500 TL arasında maaş alanlara 3 bin 500 TL,

7 bin 500 TL ila 10 bin TL arasında maaş alanlara 4 bin 500 TL,

10 bin TL ve üzeri maaşlara ise 5 bin TL nakit promosyon ödemesi yapacak.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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